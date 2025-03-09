Режиссер «Форсажей» Джастин Лин поставит экранизацию комикса BRZRKR Киану Ривза

Сюжет BRZRKR, основанный на бестселлере от издательства Boom! Studios, рассказывает о бессмертном воине по имени Би, который 80 тыс. лет скитался по миру, одержимый насилием и поиском правды о своём проклятии. Теперь он работает на правительство США, выполняя самые опасные задания в обмен на шанс обрести покой.