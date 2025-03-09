Режиссер «Форсажей» Джастин Лин поставит экранизацию комикса BRZRKR Киану Ривза

У фильма по комиксу Киану Ривза BRZRKR появился режиссер. Им стал постановщик «Форсажей» Джастин Лин. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Картнину разрабатывает Netflix, а Ривз не только выступит продюсером, но и сыграет главную роль.
Сценарий адаптации написал Мэттсон Томлин, соавтор сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Дата выхода проекта пока не объявлена
Это не первое сотрудничество Лина и Ривза: ранее актёр стал инвестором независимой драмы режиссёра «Последние дни», представленной в этом году на Sundance.
Помимо фильма, Netflix разрабатывает анимационный спин-офф вселенной BRZRKR, сценарием которого также займётся Томлин. Права на мерчандайзинг получила компания IMG.
Сюжет BRZRKR, основанный на бестселлере от издательства Boom! Studios, рассказывает о бессмертном воине по имени Би, который 80 тыс. лет скитался по миру, одержимый насилием и поиском правды о своём проклятии. Теперь он работает на правительство США, выполняя самые опасные задания в обмен на шанс обрести покой.
Комикс BRZRKR, созданный Ривзом в соавторстве с художником Роном Гарни и писателем Мэттом Киндтом (номинант премии Эйснера), стал одним из самых продаваемых за последнее десятилетие. Дебютный выпуск разошёлся тиражом 600 000 копий, а общие продажи по миру превысили 3,5 млн, включая сборники и специздания. В 2024 году свет увидел роман-спин-офф «The Book of Elsewhere» за авторством Ривза и Чайны Мьевиля, мгновенно попавший в список бестселлеров The New York Times.
Лин, начинавший карьеру с независимого кино, стал одним из самых востребованных режиссёров Голливуда. Помимо «Форсажа», он снял третий фильм эпопеи «Стартрек» — «Стартрек: Бесконечность» — и эпизоды сериалов «Настоящий детектив» и «Магнум». Сейчас он руководит собственной студией Perfect Storm, которая выступит продюсером BRZRKR вместе с Boom! Studios и компанией Ривза.