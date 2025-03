Режиссер «Форсажей» Джастин Лин поставит экранизацию комикса BRZRKR Киану Ривза

Комикс BRZRKR, созданный Ривзом в соавторстве с художником Роном Гарни и писателем Мэттом Киндтом (номинант премии Эйснера), стал одним из самых продаваемых за последнее десятилетие. Дебютный выпуск разошёлся тиражом 600 000 копий, а общие продажи по миру превысили 3,5 млн, включая сборники и специздания. В 2024 году свет увидел роман-спин-офф «The Book of Elsewhere» за авторством Ривза и Чайны Мьевиля, мгновенно попавший в список бестселлеров The New York Times.