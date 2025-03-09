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Леди Гага: «Обещаю не сниматься в „Джокере-3“»

Сегодня в 10:19
Фото: из соцсетей Леди Гаги

Леди Гага стала гостем скетч-шоу Saturday Night Live. Во вступительном монологе она посмеялась над выигранной «Золотой малиной» за роль в «Джокере: Безумие на двоих» и пообещала не соглашаться на съемки в триквеле.

«В последний раз я вела шоу в 2013-м. И каждая деталь того выступления со временем стала только лучше! Потому что вам точно не нужно гуглить „SNL 2013 с участием Леди Гаги и Р.Келли“. Я не скажу о нем ни слова, потому что это кого‑то расстроит», — сказала она.

Переключившись на актерскую карьеру, Гага напомнила о своих успехах в кино («Звезда родилась», «Дом Gucci»), но с иронией упомянула и последнюю роль — Харли Квинн в провальном сиквеле «Джокера».

«Я тщательно выбираю проекты, чтобы показать свой талант серьезной актрисы. Например, „Джокер-2“. Оказалось, зрители считают его „невероятным“!» — заявила она, вызвав смех зала.

Не забыла артистка и о «премии» «Золотая малина» (Razzie), которую получила за «худший экранный дуэт» в фильме с Хоакином Фениксом: «Я не расстроена! Я обожаю побеждать. Теперь я на шаг ближе к EGORT — это как EGOT („Эмми“, „Грэмми“, „Оскар“, „Тони“), только очень неприятно».

Гага также пошутила о возрасте, заявив, что 38 лет — «идеальный возраст для поп-звезды»: «Большинству коллег давно за 40. Чапелл Роан — 58, Чарли XCX — 75, а Тейт МакРей — моя биологическая бабушка!»

«Я родилась в Нью-Йорке, и SNL всегда был очень важен для меня. Я так сильно уважаю всех здесь. Поэтому сегодня обещаю сыграть в скетчах, спеть и никогда не сниматься в „Джокере-3“», — завершила выступление звезда.

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