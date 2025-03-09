Леди Гага: «Обещаю не сниматься в „Джокере-3“»

«В последний раз я вела шоу в 2013-м. И каждая деталь того выступления со временем стала только лучше! Потому что вам точно не нужно гуглить „SNL 2013 с участием Леди Гаги и Р.Келли“. Я не скажу о нем ни слова, потому что это кого‑то расстроит», — сказала она.