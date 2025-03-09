Ютубер установил рекорд по стоянию на месте без движения

Norme утверждал, что для установления рекорда ему нужно не спать 264 часа 24 минуты. Хотя, согласно Книге рекордов Гиннесса, дольше всего без сна в 1986 году провел Роберт МакДональд — 453 часа 40 минут. В 1997 году Книга перестала отслеживать этот рекорд из‑за опасностей, связанных с депривацией сна.