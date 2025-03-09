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Ютубер установил рекорд по стоянию на месте без движения

Сегодня в 09:59
Фото: Norme/YouTube

Ютубер Norme простоял на улице практически без движения 38 часов и установил мировой рекорд. Его челлендж транслировался в прямом эфире.

Согласно правилам, Norme запрещалось садиться, наклоняться и менять позу. Чтобы он не упал в обморок, друзья подкармливали его пиццей.

Стример бил рекорд на улице, поэтому зрители эфира вскоре вычислили его местоположение. Фанаты и случайные прохожие взаимодействовали с Norme по-разному: рисовали на его лице и прыскали краской на одежду, обливали горчицей, давали одежду и целовали.

В 2024 году Norme не спал в прямом эфире больше 11 суток, пытаясь установить рекорд. YouTube заблокировал его трансляцию за «нарушение правил сообщества», а обеспокоенные подписчики вызывали ему скорую помощь.

Norme утверждал, что для установления рекорда ему нужно не спать 264 часа 24 минуты. Хотя, согласно Книге рекордов Гиннесса, дольше всего без сна в 1986 году провел Роберт МакДональд — 453 часа 40 минут. В 1997 году Книга перестала отслеживать этот рекорд из‑за опасностей, связанных с депривацией сна.

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