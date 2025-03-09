Мужчина с флагом Палестины залез на Биг-Бен. Его сняли оттуда через 16 часов

8 марта активисты также проникли в гольф-клуб президента США Дональда Трампа в Шотландии, чтобы оставить на зданиях и гольф-поле надписи «Освободите Палестину» и «Газа не продается». Это ответ на предложение политика выселить всех жителей Газы и превратить город в дорогой курорт. Трамп опубликовал сгенерированный ролик, на котором он, бизнесмен Илон Маск и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдыхают и пьют пиво в шезлонгах на побережье Газы.