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Мужчина с флагом Палестины залез на Биг-Бен. Его сняли оттуда через 16 часов

Сегодня в 08:27
Фото: Jeff Moore — PA Images/Getty Images

Мужчину, забравшегося на Биг-Бен в Лондоне с флагом Палестины в руках, спустили на землю через 16 часов. Он протестовал против «полицейских репрессий и государственного насилия», сообщает Би-би-си.

Протестующий пробрался на территорию парламента и проник на часовую башню Вестминстерского дворца через лестницу. Во время подъема он снял обувь и поранился, судя по пятнам крови на каменной кладке. В его руках были палестинский флаг и куфия.

Службы спасения вели переговоры с ним днем и всю ночь. Мужчина соглашался спуститься «на своих условиях» и грозил забраться еще выше, если к нему приблизятся.

Инцидент привел к закрытию Вестминстерского моста и отмене заседания парламента. По меньшей мере девять машин экстренных служб выстроились вдоль Бридж-стрит в центре Лондона, в то время как толпа наблюдала за происходящим из‑за полицейского оцепления. Среди них были те, кто поддерживал протестующего, но их попросили отойти.

В полночь, спустя более чем 16 часов, мужчина слез. Его спустили на землю с помощью автовышки и сразу задержали.

8 марта активисты также проникли в гольф-клуб президента США Дональда Трампа в Шотландии, чтобы оставить на зданиях и гольф-поле надписи «Освободите Палестину» и «Газа не продается». Это ответ на предложение политика выселить всех жителей Газы и превратить город в дорогой курорт. Трамп опубликовал сгенерированный ролик, на котором он, бизнесмен Илон Маск и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдыхают и пьют пиво в шезлонгах на побережье Газы.

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