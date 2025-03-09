Утечка: MrBeast тратит 90% выручки от видео на создание новых

В течение последних нескольких месяцев Дональдсон вел переговоры с инвесторами о привлечении 200 млн долларов, которые увеличили бы стоимость Beast Industries до 5 млрд. Инвесторы ожидают, что основной заработок компании будут приносить продажи потребительских товаров, а не ролики. MrBeast планирует выпустить новые продукты в ближайшие несколько лет — напитки, закуски, хлопья и не только, а также запустить создать мобильные игры.