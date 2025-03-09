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Утечка: MrBeast тратит 90% выручки от видео на создание новых

Сегодня в 06:50
Фото: @mrbeast

Подразделение контента в компании Beast Industries, которой управляет популярный блогер MrBeast, терпит убытки из‑за огромных производственных расходов. 90% выручки тратится на создание новых видео, пишет The Verge со ссылкой на утечку презентации для инвесторов.

Доходы коммерческого подразделения Beast Industries, которое в основном занимается продажей бренда шоколада Feastables, в 2024 сравнялись с контентом. Прошлый год по сравнению с 2023-м показал рост чистых продаж на 160%, а в этом году прогнозируются 100%.

В 2024 году Beast Industries заработала около 500 млн долларов (на 123% больше, чем в 2023-м). В этом году MrBeast рассчитывает заработать не менее 900 млн долларов, а в 2026-м — 1,6 млрд.

The Verge пишет, что Beast Industries никогда не была прибыльной, но продолжает быстрый рост. Только за последние несколько лет компания потеряла около 200 млн долларов. Джеймс Дональдсон (настоящее имя MrBeast) рассказывал, что «реинвестирует каждый заработанный доллар», и на его банковском счете «меньше миллиона долларов».

В течение последних нескольких месяцев Дональдсон вел переговоры с инвесторами о привлечении 200 млн долларов, которые увеличили бы стоимость Beast Industries до 5 млрд. Инвесторы ожидают, что основной заработок компании будут приносить продажи потребительских товаров, а не ролики. MrBeast планирует выпустить новые продукты в ближайшие несколько лет — напитки, закуски, хлопья и не только, а также запустить создать мобильные игры.

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