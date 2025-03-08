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Дептранс Москвы: в такси работают около 5 тыс. женщин

Сегодня в 16:58
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Москве таксистками работают около 5 тыс. женщин. Их количество растет с каждым годом, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

В дептрансе отметили, что по статистике женщины за рулем попадают в ДТП в 3 раза реже мужчин.

По данным «Коммерсанта», наиболее высокая доля таксисток наблюдается в Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Перми и Екатеринбурге. В этой профессии их привлекает свободный график, который позволяет совмещать работу с другими занятиями и проводить больше времени с близкими.

В Петербурге запустился первый в России таксопарк, специализирующийся на сотрудничестве с водительницами. По данным на 2021 год, почти треть российских автовладельцев — женщины, в среднем им около 45 лет.

В 2020 году «Афиша Daily» собирала комментарии таксисток к Международному дню таксиста. Собеседницы рассказали, почему выбрали именно эту профессию, с какими стереотипами им приходится сталкиваться и как они на них реагируют.

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