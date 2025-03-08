Дептранс Москвы: в такси работают около 5 тыс. женщин

По данным «Коммерсанта», наиболее высокая доля таксисток наблюдается в Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Перми и Екатеринбурге. В этой профессии их привлекает свободный график, который позволяет совмещать работу с другими занятиями и проводить больше времени с близкими.