В сеть утек трейлер финала «The Last of Us»

«После пяти лет мира, наступивших за событиями первого сезона, общее прошлое Джоэла и Элли настигает их, втягивая в конфликт друг с другом и с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади», — гласит синопсис второго сезона. Всего будет семь серий.