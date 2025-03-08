В сеть утек трейлер финала «The Last of Us»

Финальный трейлер второго сезона сериала «The Last of Us» появился на реддите. Видео раньше времени показали на HBO в рекламной вставке.
Официальный релиз состоится через несколько часов после утечки.
Второй сезон «The Last of Us» 13 апреля. Продолжение будет следовать за сюжетом игры «The Last of Us: Part II»: в нем действие будет развиваться через пять лет после событий первого сезона.
«После пяти лет мира, наступивших за событиями первого сезона, общее прошлое Джоэла и Элли настигает их, втягивая в конфликт друг с другом и с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади», — гласит синопсис второго сезона. Всего будет семь серий.
В продолжении к своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. Кроме того, к сериалу присоединились Кейтлин Девер («Красивый мальчик»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Джеффри Райт («Бэтмен»). Шоураннером второго сезона вновь стал Крейг Мазин («Чернобыль»). Ранее он рассказал Entertainment Weekly, что семь серий второго сезона будут «плотными» и «калорийными».