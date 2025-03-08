Зрители Brit Awards написали 825 жалоб на выступление Сабрины Карпентер и платье Charli XCX

Британский орган по надзору за СМИ (Ofcom) получил 825 жалоб на церемонию вручения музыкальной премии Brit Awards. Большинство из них касались выступления Сабрины Карпентер и платья Charli XCX, сообщает Би-би-си.
Карпентер, которую объявили лучшим международным артистом, открыла церемонию хитами «Espresso» и «Bed Chem», которую она замиксовала с британским маршем «Rule Britannia!». Она была одета в куртку в стиле милитари, чулки и подтяжки. Авторы жалоб сочли ее выступление развратным.
Charli XCX унесла сразу пять наград и привлекла внимание журналистов своим полупрозрачным черным платьем. «Слышала, что [телеканалы] ITV жалуются на мои соски. Разве мы не живем в эпоху #FreeTheNipple? [#СвободуСоскам»]?» — сказала певица со сцены, когда забирала премию.
Представитель Ofcom прокомментировал жалобы: «Мы оцениваем жалобы на предмет соответствия нашим правилам, но пока не решили, проводить расследование или нет».
Надзорный орган привык получать жалобы от телезрителей на церемонию Brit Awards. В 2020 году на выступление рэпера Дэйва прислали более 300 жалоб с обвинениями в расизме к белокожим людям, но Ofcom их отклонил. Выступление Кендрика Ламара в 2018 году также привело к жалобам, а в 2015 году Канье Уэст получил 151 жалобу на оскорбительную лексику и расовую дискриминацию.