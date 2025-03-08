Зрители Brit Awards написали 825 жалоб на выступление Сабрины Карпентер и платье Charli XCX

Charli XCX унесла сразу пять наград и привлекла внимание журналистов своим полупрозрачным черным платьем. «Слышала, что [телеканалы] ITV жалуются на мои соски. Разве мы не живем в эпоху #FreeTheNipple? [#СвободуСоскам»]?» — сказала певица со сцены, когда забирала премию.