Милли Бобби Браун рассказала, что ее настоящее имя другое

Милли Бобби Браун рассказала, что ради шутки изменила свое имя. На самом деле ее второе имя — Бонни, следует из ее интервью британским BuzzFeed.
Браун поделилась этим с коллегой по новому фильму «Электрическому штату» Крисом Праттом. Сначала актер подумал, что 21-летнюю актрису зовут Милли Бобби Бонни Браун, но та поправила — Милли Бонни Браун.
«Я никогда никому этого не говорила», — призналась Браун.
Пратт предположил, что звезда «Очень странных дел» решилась на смену имени ради «сценического образа», но та объяснила это проще: «По фигне и ради хиханек».
После замужества Браун с Джейком Бонджови стало известно, что она изменила свою фамилию. В посте со съемок пятого сезона «Очень странных дел» был снимок, где она была записана как Милли Бобби Браун Бонджови.
4 марта Браун отреагировала на травлю ее внешности в СМИ и соцсетях. Критики пишут, что актриса выглядит на 20 лет старше своего возраста и «похожа на чью-то маму».