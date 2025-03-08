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Милли Бобби Браун рассказала, что ее настоящее имя другое

Сегодня в 13:58
Фото: @milliebobbybrown

Милли Бобби Браун рассказала, что ради шутки изменила свое имя. На самом деле ее второе имя — Бонни, следует из ее интервью британским BuzzFeed.

Браун поделилась этим с коллегой по новому фильму «Электрическому штату» Крисом Праттом. Сначала актер подумал, что 21-летнюю актрису зовут Милли Бобби Бонни Браун, но та поправила — Милли Бонни Браун.

«Я никогда никому этого не говорила», — призналась Браун.

@buzzfeeduk

Пратт предположил, что звезда «Очень странных дел» решилась на смену имени ради «сценического образа», но та объяснила это проще: «По фигне и ради хиханек».

После замужества Браун с Джейком Бонджови стало известно, что она изменила свою фамилию. В посте со съемок пятого сезона «Очень странных дел» был снимок, где она была записана как Милли Бобби Браун Бонджови.

4 марта Браун отреагировала на травлю ее внешности в СМИ и соцсетях. Критики пишут, что актриса выглядит на 20 лет старше своего возраста и «похожа на чью-то маму».

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