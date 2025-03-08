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Саша Митрошина признала вину по уголовному делу об отмывании денег

Сегодня в 13:38
Фото: из соцсетей Саши Митрошиной

Блогерше Саше Митрошиной предъявили уголовное обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что обвиняемая признала вину. По делу ей грозит до семи лет лишения свободы.

10 марта следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения. По информации Shot, сотрудники СК будут требовать ареста.

Утром 8 марта Митрошину доставили на допрос в столицу из Сочи. Вечером 7 марта она была задержана в местном аэропорту.

По версии обвинения, которую опубликовал РЕН ТВ, с 2020 по 2022 год блогерка числилась индивидуальным предпринимателем и использовала упрощенную систему налогообложения с 6% и лимитом доходов в 150 миллионов. Она превысила ограничения и, чтобы не менять схему налогообложения, заказала услуги у трех других ИП и перечислила им деньги.

Таким образом, считает следствие, она получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть средств «путем покупки объекта недвижимости в городе Москве».

Как пишет телеграм-канал Shot, последние полгода делами блогерши занимался тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Он уволил всю команду блогерши и смог уговорить ее вернуться в РФ, заверив, что это безопасно.

Полгода назад Митрошина рассказывала, что погасила все долги и штрафы, и обещала отказаться от «серых схем».

Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК заявили, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерки от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.

Сейчас у Митрошиной более 2,7 млн подписчиков в инстаграме*. Сначала она публиковала в соцсети видео с тренировками по карате, а затем запустила курсы о том, как вести блог.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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