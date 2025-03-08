Саша Митрошина признала вину по уголовному делу об отмывании денег

По версии обвинения, которую опубликовал РЕН ТВ, с 2020 по 2022 год блогерка числилась индивидуальным предпринимателем и использовала упрощенную систему налогообложения с 6% и лимитом доходов в 150 миллионов. Она превысила ограничения и, чтобы не менять схему налогообложения, заказала услуги у трех других ИП и перечислила им деньги.