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В Петербурге закроют на ремонт часть Невского проспекта

Сегодня в 13:16
Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге закроют на ремонт участок Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Это случится в августе. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко во время прямой линии с жителями, его цитирует «78».

«Активная стадия работ, чтобы сделать её качественно, с гарантией, но с минимальным неудобством и для жителей, и для гостей нашего города — срок именно закрытия и выполнения работ будет после Дня Военно-Морского флота, то есть август-месяц. С августа до октября, включая объекты благоустройства. Вот отрезок именно от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания будет полностью приведён в порядок», — сказал заместитель главы города.

Основное внимание уделят усилению дорожного полотна. В зонах разгона, торможения и на остановках общественного транспорта уложат георешётку и обновят подушку покрытия для повышения износостойкости.

«Мы гарантируем качество: используем двухслойное покрытие и полностью восстановим проблемные участки», — подчеркнул Линченко.

В следующем году реконструкция продолжится на отрезке от площади Восстания до площади Александра Невского. Здесь заменят асфальт и полностью переделают тротуары, срок службы которых подошёл к концу. Участок между Михайловской и Садовой улицами, где ремонт тротуаров планировали на 2024 год, войдёт в эту программу.

Последний капитальный ремонт Невского проспекта проводился в 2018 году. Тогда за 72 часа методом «ковровой укладки» обновили финишный слой асфальта на всей «главной артерии» города, потратив 216 млн рублей. В 2023 году на проспекте устраняли колейность, вызванную интенсивным движением.

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