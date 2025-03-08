В Петербурге закроют на ремонт часть Невского проспекта

«Активная стадия работ, чтобы сделать её качественно, с гарантией, но с минимальным неудобством и для жителей, и для гостей нашего города — срок именно закрытия и выполнения работ будет после Дня Военно-Морского флота, то есть август-месяц. С августа до октября, включая объекты благоустройства. Вот отрезок именно от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания будет полностью приведён в порядок», — сказал заместитель главы города.