Absolute cinema: Marvel выпустила тизер «Громовержцев» в стиле фильма А24

О том же говорил и режиссер Джейк Шрейер: «Мне сказали сделать нечто не похожее на прошлые фильмы. В „Громовержцах“ определенно чувствуется тот же тон, что и в „Грызне“, и это выделяет его. Мы добавили эмоциональную мрачность, которая резонирует со зрителем, но не в ущерб юмору».