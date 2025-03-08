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Absolute cinema: Marvel выпустила тизер «Громовержцев» в стиле фильма А24

Сегодня в 11:20
Фото: Marvel

Marvel напомнила о надвигающемся релизе боевика «Громовержцы» новым тизером. Он выполнен в стиле роликов компании А24.

Новым видео создатели киновселенной обратили внимание, что собрали на площадке съемочную группу и актеров из множества проектов инди-студии.

В частности, на экране появятся звезды «Солнцестояния» (Флоренс Пью), «Другого человека» (Себастьяна Стэна) и «Ты ранил мои чувства» (Джулию Луи-Дрейфус).

Указания им раздавал режиссер «Грызни» Джейк Шрейер, сценарий написали Ли Сун Джин и Джоанна Кало (также работали над хитовым сериалом). За камеру встал оператор Эндрю Дроз Палермо («Зеленый рыцарь»), монтаж делал монтажер «Грызни», «Эйфории» и «Минари» Харри Юн, а за музыку отвечает группа Son Lux, подбиравшая саундтрек «Все, везде и сразу».

В тизере Черная Вдова Елена Белова сталкивается со своим злым двойником, Зимний Солдат вымещает ярость за рулем, Джон Уокер падает с большой высоты, а директриса ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн напоминает, что Мстителей больше нет и вместо них Землю должна защищать новая команда.

Мировой релиз картины должен состояться 2 мая.

Видео стало реакцией на разошедшуюся в соцсетя цитату исполнительницы главной роли Флоренс Пью. В беседе с Empire она обратила внимание на особенный тон картины, не похожий на другие проекты Marvel.

«В итоге получился крутой инди-фильм в духе A24 про убийц, но с супергероями Marvel», — рассмеялась она.

О том же говорил и режиссер Джейк Шрейер: «Мне сказали сделать нечто не похожее на прошлые фильмы. В „Громовержцах“ определенно чувствуется тот же тон, что и в „Грызне“, и это выделяет его. Мы добавили эмоциональную мрачность, которая резонирует со зрителем, но не в ущерб юмору».

В A24 пиар-ход коллег не оставили без внимания.

«Подождите, эта хрень про нас?»
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