Absolute cinema: Marvel выпустила тизер «Громовержцев» в стиле фильма А24

Marvel напомнила о надвигающемся релизе боевика «Громовержцы» новым тизером. Он выполнен в стиле роликов компании А24.
Новым видео создатели киновселенной обратили внимание, что собрали на площадке съемочную группу и актеров из множества проектов инди-студии.
В частности, на экране появятся звезды «Солнцестояния» (Флоренс Пью), «Другого человека» (Себастьяна Стэна) и «Ты ранил мои чувства» (Джулию Луи-Дрейфус).
Указания им раздавал режиссер «Грызни» Джейк Шрейер, сценарий написали Ли Сун Джин и Джоанна Кало (также работали над хитовым сериалом). За камеру встал оператор Эндрю Дроз Палермо («Зеленый рыцарь»), монтаж делал монтажер «Грызни», «Эйфории» и «Минари» Харри Юн, а за музыку отвечает группа Son Lux, подбиравшая саундтрек «Все, везде и сразу».
В тизере Черная Вдова Елена Белова сталкивается со своим злым двойником, Зимний Солдат вымещает ярость за рулем, Джон Уокер падает с большой высоты, а директриса ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн напоминает, что Мстителей больше нет и вместо них Землю должна защищать новая команда.
Мировой релиз картины должен состояться 2 мая.
Видео стало реакцией на разошедшуюся в соцсетя цитату исполнительницы главной роли Флоренс Пью. В беседе с Empire она обратила внимание на особенный тон картины, не похожий на другие проекты Marvel.
«В итоге получился крутой инди-фильм в духе A24 про убийц, но с супергероями Marvel», — рассмеялась она.
О том же говорил и режиссер Джейк Шрейер: «Мне сказали сделать нечто не похожее на прошлые фильмы. В „Громовержцах“ определенно чувствуется тот же тон, что и в „Грызне“, и это выделяет его. Мы добавили эмоциональную мрачность, которая резонирует со зрителем, но не в ущерб юмору».
В A24 пиар-ход коллег не оставили без внимания.