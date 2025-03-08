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В Аргентине пройдет суд над над врачами Диего Марадоны

Сегодня в 10:46
Фото: Matias Baglietto/NurPhoto

В Буэнос-Айресе начнется суд над врачами, лечившими футболиста Диего Марадону. Об этом пишет Al-Jazeera.

Семь медицинских работников обвиняют в «преступной халатности». Если вина будет доказана, им грозит от восьми до 25 лет тюрьмы.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа. На момент смерти он восстанавливался после операции по удалению тромба в мозге и находился в арендованном доме в элитном районе столицы. Через две недели после выписки из клиники его бездыханное тело обнаружили в постели. Ночная медсестра позже заявила, что заметила «тревожные признаки», но получила указание «не будить пациента».

Начиная с 11 марта суд продлится четыре месяца, в нем примут участие более 100 свидетелей, включая родственников и врачей.

На скамье подсудимых оказались проводивший операцию нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас, координатор медперсонала Нэнси Форлини, старшая медсестра Мариано Перрони, лечащий врач Педро Пабло Ди Спанья и медбрат Рикардо Альмиро. Отдельные слушания пройдут в отношении медсестры Хисела Дахиана Мадрид, которая потребовала рассмотреть ее дело с участием присяжных.

Согласно обвинению, медики оставили Марадону без надлежащего ухода на дому, что привело к «длительной агонии». Эксперты, привлеченные прокуратурой, заключили: в клинике у него было бы «гораздо больше шансов выжить».

Адвокаты защиты отрицают вину. Вадим Мишанчук, представляющий психиатра Косачов, заявил: «Она отвечала за психическое здоровье, а не за физическое состояние. Мы уверены в оправдании».

Семья Марадоны настаивает, что врачи игнорировали угрозу его жизни ради финансовой выгоды. «Переписки доказывают: они боялись, что дочери вмешаются, и тогда потеряют доход», — заявил адвокат сына футболиста, Марио Бодри.

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