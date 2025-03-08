В Аргентине пройдет суд над над врачами Диего Марадоны

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа. На момент смерти он восстанавливался после операции по удалению тромба в мозге и находился в арендованном доме в элитном районе столицы. Через две недели после выписки из клиники его бездыханное тело обнаружили в постели. Ночная медсестра позже заявила, что заметила «тревожные признаки», но получила указание «не будить пациента».