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Таможня в Германии конфисковала тысячи плиток дубайского шоколада

Сегодня в 11:43
Фото: @fixdessertchocolatier

Таможенная служба Германии изъяла у иностранца почти 13 тыс. плиток дубайского шоколада. Гражданин Швеции пытался провезти из без декларирования, сообщает Der Spiegel.

51-летний пытался въехать в Германию из Чехии. В его машине нашли не только дубайский шоколад, но и 650 банок меда, кремов и паст — в них были компоненты для потенции. Также мужчина вез с собой коробки с поддельными часами, одеждой и обувью.

Гражданин Швеции не оплатил ввозные таможенные пошлины. Он утверждал, что приобрел и загрузил груз в Болгарии, но документы указывали на Турцию.

Мужчину обвинили в нарушении закона о товарных знаках, закона о лекарственных средства и уклонении от уплаты налогов и пошлин. За незаконный воз одного только шоколада ему грозит штраф 10 тыс. евро.

4 февраля в аэропорту Минеральных Вод у пассажирки конфисковали более 12 килограмм дубайского шоколада, который та привезла из поездки в ОАЭ. Она собиралась подарить их друзьям, но забыла задекларировать, поэтому в отношении нее возбудили административное дело.

Дубайский шоколад — это сладость c начинкой из смеси кадаифа и фисташек, которую производят в ОАЭ. Продукт появился в 2021 году и быстро стал популярен среди путешественников. В декабре 2024 года на фоне бума на этот десерт Роскачество анонсировало исследование его качества.

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