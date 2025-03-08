Из‑за аномально теплой погоды в Москве появились скворцы и подснежники

В ближайшие пять дней в Москве сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщили РИА «Новости» эксперты центра погоды «Фобос» и Гидрометцентра России.
Среднесуточная температура в ближайшие дни составит от +4 до +7 градусов и превысит норму на 6–9 градусов.
По данным Михаила Леуса, ведущего специалиста «Фобоса», раннее тепло спровоцировало природные аномалии. Подснежники зацвели на месяц раньше: в Подмосковье первые ростки заметили в феврале, а в Москве — уже в конце января. На рост цветов повлияло отсутствие снега и прогрев почвы на солнечных участках.
Кроме того, скворцы начали возвращаться в столицу раньше обычного срока, подтвердили в департаменте природопользования.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что, несмотря на высокий температурный фон, март остается зимним месяцем. Он ожидает первые ночные заморозки уже к концу недели. По его словам, перепады температур будут повторяться, но средние показатели сохранятся выше нормы.
Как отметил синоптик Евгений Тишковец, граница сугробов сместилась на 230–280 км восточнее Москвы. Через неделю она отодвинется еще на 200–300 км.
6 марта стало самым теплым днем с начала года: температура в столице достигла +9,8 градуса. Это на 10 градусов выше климатической нормы для начала марта.