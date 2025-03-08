Из‑за аномально теплой погоды в Москве появились скворцы и подснежники

По данным Михаила Леуса, ведущего специалиста «Фобоса», раннее тепло спровоцировало природные аномалии. Подснежники зацвели на месяц раньше: в Подмосковье первые ростки заметили в феврале, а в Москве — уже в конце января. На рост цветов повлияло отсутствие снега и прогрев почвы на солнечных участках.