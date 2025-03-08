Суд в США оштрафовал Китай за сокрытие информации о COVID-19

Судья Стивен Н.Лимбо-младший решил, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19» и «занимался монополистическими действиями по накоплению средств индивидуальной защиты». По его словам, эти действия воспрепятствовали своевременной реакции на пандемию в Соединенных Штатах и ​​сделали невозможным закупку достаточного количества оборудования для медработников, боровшихся с вирусом.