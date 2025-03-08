Суд в США оштрафовал Китай за сокрытие информации о COVID-19

Федеральный судья в штате Миссури, США, признал виновным правительство КНР в сокрытии информации о COVID-19 в самом начале пандемии. Китайские власти оштрафовали на более 24 млрд долларов, сообщает The New York Times.
Иск против властей КНР подал генпрокурор Миссури Эндрю Бейли в апреле 2020 года. Он утверждал, что в первые месяцы пандемии Китай скрывал существование и распространение COVID-19, а затем прекратил поставки средств индивидуальной защиты остальному миру.
Судья Стивен Н.Лимбо-младший решил, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19» и «занимался монополистическими действиями по накоплению средств индивидуальной защиты». По его словам, эти действия воспрепятствовали своевременной реакции на пандемию в Соединенных Штатах и сделали невозможным закупку достаточного количества оборудования для медработников, боровшихся с вирусом.
Виновными признаны Коммунистическая партия Китая, местные органы власти, агентства здравоохранения и лаборатории. Китайские чиновники выразили несогласие с решением судьи.
«Китай отказался явиться в суд, но это не значит, что им сойдет с рук причинение неисчислимых страданий и экономическое опустошение. Мы намерены собрать все до копейки, конфисковав принадлежащие китайцам активы, включая сельскохозяйственные угодья в Миссури», — заявил Бейли.
31 декабря 2024-го ВОЗ призвала Китай открыть доступ к данным о происхождении COVID-19 спустя пять лет после начала пандемии. Ранее представители КНР подчеркивали, что страна «немедленно поделилась эпидемической информацией и последовательностью вирусного гена с ВОЗ и международным сообществом». ВОЗ рассказывала, как 31 декабря 2019 года ее китайский офис получил пресс-релиз от органов здравоохранения Уханя о случаях «вирусной пневмонии» в городе.