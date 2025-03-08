Актер Джин Хэкмен и его супруга умерли от естественных причин

Тела пары обнаружили 26 февраля в их доме в Санта-Фе после того, как сотрудник службы обслуживания заметил приоткрытую дверь. Аракава лежала на полу ванной комнаты рядом с рассыпанными таблетками для щитовидной железы, которые, по словам экспертов, она принимала по назначению врача. Хэкмен нашли в подсобном помещении у кухни. Рядом с телом Бетси также обнаружили мертвую собаку, однако двое других питомцев были здоровы.