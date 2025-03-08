Актер Джин Хэкмен и его супруга умерли от естественных причин

Судебно-медицинская экспертиза назвала причины смерти обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены пианистки Бетси Аракавы. Об этом пишет Variety.
По данным главного судмедэксперта Хизер Джаррелл, 95-летний Хэкмен умер 18 февраля от сердечно-сосудистого заболевания, осложненного болезнью Альцгеймера. Его 65-летняя супруга, Бетси Аракава, ушла из жизни на неделю раньше — 11 февраля — из‑за хантавируса, редкой инфекции, передающейся через грызунов.
По словам ветеринара штата Эрин Фиппс, инфекция, ставшая причиной смерти Аракавы, крайне редка — за 50 лет в Нью-Мексико зарегистрировано 136 случаев, 42% из которых закончились летально. В доме нашли следы грызунов, но основной жилой корпус признали малозараженным.
У Хэкмена диагностировали позднюю стадию Альцгеймера и тяжелую сердечную недостаточность. Данные кардиостимулятора показали, что последняя активность сердца зафиксирована 18 февраля.
После результатов экспертизы расследование было закрыто, однако ветеринары до сих пор изучают причины гибели собаки.
Тела пары обнаружили 26 февраля в их доме в Санта-Фе после того, как сотрудник службы обслуживания заметил приоткрытую дверь. Аракава лежала на полу ванной комнаты рядом с рассыпанными таблетками для щитовидной железы, которые, по словам экспертов, она принимала по назначению врача. Хэкмен нашли в подсобном помещении у кухни. Рядом с телом Бетси также обнаружили мертвую собаку, однако двое других питомцев были здоровы.