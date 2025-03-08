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В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Сегодня в 08:15
Фото: Christian Wiediger/Unsplash

В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram по представлению федеральных властей. Об этом заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, его цитирует «РБК Кавказ»

«Блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой», — сказал представитель региональных властей.

«Это не эксперимент — вопрос касается национальной безопасности», — подчеркнул министр.

По его словам, ограничение доступа к сервису было инициировано на федеральном уровне по обращению правоохранительных органов. Решение было принято после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Их участники, предположительно, координировали действия через Telegram.

Гамзатов не исключил, что доступ к Telegram может быть восстановлен: «Вопрос будет пересматриваться, если исчезнут угрозы». Однако сроки и условия снятия ограничений не уточняются.

С начала марта пользователи в регионах столкнулись с невозможностью отправлять сообщения, загружать медиафайлы или получать доступ к чатам — мессенджер постоянно находится «в стадии подключения».

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