В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram по представлению федеральных властей. Об этом заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов на пресс-конференции 6 марта, его цитирует «РБК Кавказ»
«Блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой», — сказал представитель региональных властей.
«Это не эксперимент — вопрос касается национальной безопасности», — подчеркнул министр.
По его словам, ограничение доступа к сервису было инициировано на федеральном уровне по обращению правоохранительных органов. Решение было принято после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Их участники, предположительно, координировали действия через Telegram.
Гамзатов не исключил, что доступ к Telegram может быть восстановлен: «Вопрос будет пересматриваться, если исчезнут угрозы». Однако сроки и условия снятия ограничений не уточняются.
С начала марта пользователи в регионах столкнулись с невозможностью отправлять сообщения, загружать медиафайлы или получать доступ к чатам — мессенджер постоянно находится «в стадии подключения».