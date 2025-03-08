Джордж Лукас хотел снять сериал по «Звездным войнам», который бы стоил около 2,5 млрд долларов

К моменту закрытия проекта были готовы более 60 сценариев в третьей редакции, над которыми работали «лучшие сценаристы мира». Однако именно амбициозность погубила Underworld: каждый эпизод по масштабам превосходил фильмы, а бюджет даже после оптимизации не опускался ниже 40 млн долларов за серию. Для 60 эпизодов требовалось 2,4 млрд — неподъемная сумма в 2000-х.