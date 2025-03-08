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Джордж Лукас хотел снять сериал по «Звездным войнам», который бы стоил около 2,5 млрд долларов

Сегодня в 07:15
Фото: Kym Illman/Getty Images

Джордж Лукас работал над сериалом «Звездные войны: Underworld». Его съемки могли обойтись в 2,5 млрд долларов. Об этом в подкасте Young Indy Chronicles рассказал продюсер Рик МакКаллум, сотрудничавший с режиссером в 2000-х годах.

Действие сериала должно было разворачиваться в нижних уровнях столицы галактики — Корусанта. По словам МакКаллума, это был мрачный, провокационный и жестокий взгляд на вселенную, далекий от традиционной эстетики саги. «Сценарии были темными, сексуальными, сложными. Они взорвали бы мир „Звездных войн“», — признался продюсер.

К моменту закрытия проекта были готовы более 60 сценариев в третьей редакции, над которыми работали «лучшие сценаристы мира». Однако именно амбициозность погубила Underworld: каждый эпизод по масштабам превосходил фильмы, а бюджет даже после оптимизации не опускался ниже 40 млн долларов за серию. Для 60 эпизодов требовалось 2,4 млрд — неподъемная сумма в 2000-х.

Сравнимых бюджетов сериалы достигли только к 2020-м годам. Например, Amazon тратит около 60 млн на эпизод «Властелина Колец: Кольца власти», а Netflix — до 30 млн на серию последних сезонов «Очень странных дел». «Мандалорец» от Disney+ обходится значительно дешевле. Но в эру МакКаллума даже $10–20 млн за серию считались астрономическими.

«Если бы мы запустили Underworld, Disney никогда не купил бы Lucasfilm», — пошутил продюсер.

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