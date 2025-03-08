Джефф Безос выкупил права на Джеймса Бонда после того, как продюсер франшизы назвала Amazon идиотами

После покупки Metro-Goldwyn-Mayer руководители Amazon Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс и Дженнифер Салкей надеялись убедить их расширить вселенную Бонда за счёт сериалов. В их планах были проекты о секретарше М MI6 Манипенни, агенте ЦРУ Феликсе Лейтере и даже женской версии 007. Но EON Productions, контролирующая права на франшизу, ответила решительным «нет».