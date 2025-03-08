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Джефф Безос выкупил права на Джеймса Бонда после того, как продюсер франшизы назвала Amazon идиотами

Сегодня в 05:51
Кадр: MGM

Создатель Amazon Джефф Безос решил выкупить права на фильмы про Джеймса Бонда у продюсера Барбары Брокколи после того, как она назвала руководство Prime Video «гребаными идиотами». Об этом источники рассказали The Hollywood Reporter.

По информации издания, владельцы прав на кинофраншизу и наследники легендарного продюсера Альберта «Кэбби» Брокколи — Барбара Брокколи и Майкл Уилсон — не позволили гиганту потокового вещания превратить агента 007 в «конвейер контента».

После покупки Metro-Goldwyn-Mayer руководители Amazon Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс и Дженнифер Салкей надеялись убедить их расширить вселенную Бонда за счёт сериалов. В их планах были проекты о секретарше М MI6 Манипенни, агенте ЦРУ Феликсе Лейтере и даже женской версии 007. Но EON Productions, контролирующая права на франшизу, ответила решительным «нет».

«Мы сосредоточены на создании хорошего кино, а это требует времени», — заявил Уилсон в интервью после сделки с Amazon, намекая на нежелание переносить Бонда на телеэкраны.

Его сводная сестра Барбара выразилась жёстче: «Это не то, чего мы когда‑либо хотели».

Даже предложения Amazon о создании женского образа 007 или привлечение Кортни Валенти — дочери экс-главы Американской киноассоциации Джека Валенти, которую в компании называли «прокси Барбары», — не сработали. Отношения окончательно испортились после встречи, где Салкей назвала Бонда «контентом», что возмутило Брокколи. Уилсон же жаловался, что не может достучаться до топ-менеджеров Amazon.

За три года Amazon так и не продвинулся в разработке нового фильма: нет сценария, режиссёра и актёра на роль агента 007. Единственным «вкладом» стало игровое реалити-шоу «007: Дорога к миллиону», который даже ведущий Брайан Кокс назвал разочарованием: «Я думал, это фильм о Бонде. Оказалось — игровое шоу».

Решающим ударом стал уход 82-летнего Уилсона на пенсию. Брокколи, оставшись без брата-союзника (их связывали 30 лет совместной работы), потеряла интерес к изматывающим битвам со студией. «Она больше не хотела сражаться в одиночку», — отмечает источник.

В декабре 2023 года The Wall Street Journal опубликовал статью, где Брокколи назвала руководителей Amazon «*** идиотами». Глава Amazon Джефф Безоз, по данным инсайдеров, приказал: «Неважно, сколько стоит — избавьтесь от неё». В итоге семья Брокколи продала права на франшизу почти за $1 млрд.

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