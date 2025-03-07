Идрис Эльба, Закари Момо и Синтия Эриво: стал известен каст экранизации «Детей крови и костей»

Стал известен актерский состав экранизации фэнтези-романа «Дети крови и костей», который выпустила в 2018 году американская писательница нигерийского происхождения Томи Адейеми. Об этом рассказал Deadline.
К касту будущего фильма присоединились Закари Момо («Доктор Сон», «Гарриет»), Санийя Сидни («Король Ричард»), Ричард Мофе-Дамиджо, Айра Старр, Памилерин Айодеджи, Шамз Гаруба, Кола Бодунде и Теми Фагбенле.
Помимо этих артистов, в картине снимутся такие звезды как Виола Дэвис («Прислуга»), Идрис Эльба («Прометей»), Лашана Линч («Не время умирать»), Чиветэль Эджиофор («12 лет рабства»), Реджина Кинг («Рэй»), Синтия Эриво («Злая»).
В ленте также можно будет увидеть Тусо Мбеду («Женщина-король»), Амандлу Стенберг («Аколит»), Демсона Идриса («Смертельная зона»), Тоcина Коула («Боб Марли: Одна любовь»), Диану Бабницову («Крэйвен-охотник») и Бакки Бакрай («Бродяги»).
Киноадаптацию срежиссирует Джина Принс-Байтвуд. Она же работала над сценарием вместе с Адейеми. Проект расскажет о фэнтезийном африканском королевстве, где девушка отправляется на поиски магии, украденной у ее народа. По сюжету героиня и ее брат объединяются с детьми короля, чтобы дать отпор его жестокому правлению.
Будущий фильм выйдет в формате IMAX. Его релиз запланирован на 15 января 2027 года. Продюсерами экранизации выступают Вик Годфри и Марти Боуэн из Temple Hill Entertainment, Карен Розенфельт из Sunswept Entertainment, Мэтт Джексон из Jackson Pictures. Исполнительными продюсерами картины будут Адейеми, Реджи Рок Байтвуд, Джефф Ваксман и Дженнифер Мэделофф.
Писательница Томи Адейеми создала трилогию под названием «Наследие Ориши», в которую вошла книга «Дети крови и костей». Трилогия провела в общей сложности 175 недель в списке бестселлеров The New York Times и стала одной из самых успешных серий в категории young adults (молодые взрослые). Издание включило цикл в список лучших фэнтези-книг всех времен. В мире продали около 3 млн экземпляров романов.