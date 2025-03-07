Идрис Эльба, Закари Момо и Синтия Эриво: стал известен каст экранизации «Детей крови и костей»

Киноадаптацию срежиссирует Джина Принс-Байтвуд. Она же работала над сценарием вместе с Адейеми. Проект расскажет о фэнтезийном африканском королевстве, где девушка отправляется на поиски магии, украденной у ее народа. По сюжету героиня и ее брат объединяются с детьми короля, чтобы дать отпор его жестокому правлению.