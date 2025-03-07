Создатель «Мандалорца» Джон Фавро выпустит сериал «Удачливый кролик Освальд»

Создатель сериала «Мандалорец» Джон Фавро выпустит на стриминговом сервисе Disney+ новый проект — многосерийное шоу «Удачливый кролик Освальд». Об этом сообщил Deadline.
По информации СМИ, проект будет создан на стыке анимации и реальной съемки. В центре сюжета окажется дерзкий, самовлюбленный кролик. Фавор станет сценаристом и продюсером сериала.
Как отмечает издание, «Удачливый кролик Освальд» важен для компании The Walt Disney Company. Его история началась еще в 1927 году. Персонажа, очень похожего на Микки Мауса, создал Уолт Дисней вместе с Абом Айверксом.
Мультфильмы про Освальда выходили с 1927 по 1938 год, после чего кролик был забыт. Изначально это был проект The Walt Disney Company, затем он перешел к Universal Studios. Позднее The Walt Disney Company выкипила права на героя.
Интересно, что Микки Маус появился в качестве замены кролику Освальду, когда тот стал героем Universal в 1928 году. Теперь кролик может получить новую жизнь в Disney.