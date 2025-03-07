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Рождаемость в Евросоюзе снизилась до 60-летнего минимума

Сегодня в 21:37
Фото: Christian Bowen/Unsplash

Рождаемость на территории Евросоюза снизилась до самого низкого уровня, который фиксировали в последние 60 лет. Об этом стало известно из данных европейского статистического агентства.

В 2023 году в странах ЕС появились на свет 3,67 миллиона детей, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Последний раз такой низкий уровень рождаемости регистрировали в начале 60-х.

Почти половина новорожденных (46,4%) оказались для своих матерей первенцами. При этом средний возраст рожениц, у которых раньше не было детей, составил 29,8 года.

Самую низкую рождаемость зафиксировали в Мальте (1,06 ребенка на женщину), в Испании (1,12) и Литве (1,18). Лучшие показатели оказались в Болгарии (1,81), Франции (1,66) и Венгрии (1,55).

Интересно, что доля детей, рожденных у матерей-иностранок, составила 23%. В Люксембурге эта доля и вовсе оказалась целых 67%.

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Теги:
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