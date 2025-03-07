Лайфстайл-шоу Меган Маркл получит второй сезон на Netflix

Стриминговый сервис Netflix продлил лайфстайл-реалити-шоу Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, на второй сезон. Об этом написал Collider.
Продолжение проекта «С любовью, Меган» выйдет на экраны осенью 2025 года. Съемки новых эпизодов уже завершились. Что в них будет происходить, пока не раскрывается.
«С любовью, Меган» вышел на Netflix в начале марта. Проект задумывался как «вдохновляющий сериал», в котором герцогиня Сассекская пригласит зрителей и своих друзей в дом в Южной Калифорнии.
Меган пообещала поделиться секретами хозяйства. В реалити-шоу она украшает интерьер, готовит и рассказывает про свой образ жизни.
Сериал не очень понравился аудитории. На платформе Rotten Tomatoes он получил 28% свежести по мнению критиков и всего 18% свежести по мнению зрителей. «Афиша Daily» разобрала главные претензии к шоу.