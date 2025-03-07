Лайфстайл-шоу Меган Маркл получит второй сезон на Netflix

Вчера / 14:45
Против блогера Саши Митрошиной завели уголовное дело
Вчера / 20:08
Число мультимиллионеров выросло в мире на 4,4% за 2024 год
Вчера / 19:29
Звезда «Невероятного Халка» Лу Ферриньо снимется в фильме «Тяжкое искупление»
Вчера / 19:11
Мишель Монахэн и Адам Скотт сыграют с Робертом Де Ниро в триллере «Человек-шепот»
Вчера / 18:59
Тайские студенты добились отмены запрета на длинные волосы
Вчера / 18:13
В Эрмитаже пройдет выставка костюмов певицы Эдиты Пьехи
Вчера / 17:28
Deadline: профессора Минерву МакГонагалл в сериале по Гарри Поттеру сыграет Джанет МакТир
Вчера / 17:23
Долли Партон выпустила песню — посвящение мужу через несколько дней после его смерти
Вчера / 17:02
Сет Роген пытается снять хороший фильм в трейлере «Киностудии»
Вчера / 16:27
Российский Красный Крест: женщины занимаются благотворительностью на 20% чаще мужчин
Вчера / 15:28
Джейсон Айзекс рассказал о сталкерше, которая преследовала его почти десятилетие
Вчера / 14:54
Режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо снимает новый зомби-триллер
Вчера / 14:37
Okko дарит джерси-пакеты фанатам футбола
Вчера / 13:54
«Служба защиты прав» узнала, чего хотят женщины в психоневрологических интернатах
Вчера / 13:47
Актриса «Спасателей Малибу» и экс-жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой
Вчера / 13:22
В Японии задержали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы
Вчера / 12:53
Уолтон Гоггинс рассказал об укусе змеи на съемках «Белого лотоса»
Вчера / 12:28
Карл III составил плейлист для Apple Music
Вчера / 12:11
Уровень самоубийств среди музыкантов оказался одним из самых высоких в Англии и США
Вчера / 11:58
8 марта услуги такси могут подорожать на 10–20%
Вчера / 11:42
Умер основатель The Damned Брайан Джеймс
Вчера / 10:41
Пон Чжун Хо признался, что хотел бы снять мюзикл «Чужой»
Вчера / 10:28
Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»
Вчера / 09:59
В Техасе уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение
Вчера / 08:07
Во Франции продали за 395 тыс. евро издание Гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону
Вчера / 07:55
Руководителя «Сталин-центра» в Барнауле подозревают в мошенничестве
Вчера / 07:54
Вышел тизер третьего сезона «Ванпанчмена». Продолжение выйдет в октябре
Вчера / 07:18
Дочь Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии

Лайфстайл-шоу Меган Маркл получит второй сезон на Netflix

Вчера в 20:50
Кадр: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продлил лайфстайл-реалити-шоу Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, на второй сезон. Об этом написал Collider.

Продолжение проекта «С любовью, Меган» выйдет на экраны осенью 2025 года. Съемки новых эпизодов уже завершились. Что в них будет происходить, пока не раскрывается.

«С любовью, Меган» вышел на Netflix в начале марта. Проект задумывался как «вдохновляющий сериал», в котором герцогиня Сассекская пригласит зрителей и своих друзей в дом в Южной Калифорнии.

Меган пообещала поделиться секретами хозяйства. В реалити-шоу она украшает интерьер, готовит и рассказывает про свой образ жизни.

Сериал не очень понравился аудитории. На платформе Rotten Tomatoes он получил 28% свежести по мнению критиков и всего 18% свежести по мнению зрителей. «Афиша Daily» разобрала главные претензии к шоу.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами