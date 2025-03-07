Число мультимиллионеров выросло в мире на 4,4% за 2024 год

Число людей с состоянием более 10 миллионов долларов выросло в мире на 4,4% за 2024 год. Об этом стало известно из отчета Wealth Report, который составила компания Knight Frank.
Оказалось, что всего на планете — более 2,34 млн человек, которых можно назвать мультимиллионерами. 40% из них живут в США — это вдвое больше, чем в Китае. За последний год количество богачей в Штатах при этом выросло на 5,2%.
В документе отметили, что обладателей состояния в 100 млн долларов и более в мире сейчас насчитывается более 100 тысяч человек. 2024 год стал первым годом, когда число таких людей превысило 100 тысяч.
Кроме того, количество миллиардеров год также увеличилось — на целых 8%. За год богатство 204 человек достигло миллиардного уровня.