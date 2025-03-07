Число мультимиллионеров выросло в мире на 4,4% за 2024 год

Вчера / 14:45
Против блогера Саши Митрошиной завели уголовное дело
Вчера / 20:50
Лайфстайл-шоу Меган Маркл получит второй сезон на Netflix
Вчера / 19:29
Звезда «Невероятного Халка» Лу Ферриньо снимется в фильме «Тяжкое искупление»
Вчера / 19:11
Мишель Монахэн и Адам Скотт сыграют с Робертом Де Ниро в триллере «Человек-шепот»
Вчера / 18:59
Тайские студенты добились отмены запрета на длинные волосы
Вчера / 18:13
В Эрмитаже пройдет выставка костюмов певицы Эдиты Пьехи
Вчера / 17:28
Deadline: профессора Минерву МакГонагалл в сериале по Гарри Поттеру сыграет Джанет МакТир
Вчера / 17:23
Долли Партон выпустила песню — посвящение мужу через несколько дней после его смерти
Вчера / 17:02
Сет Роген пытается снять хороший фильм в трейлере «Киностудии»
Вчера / 16:27
Российский Красный Крест: женщины занимаются благотворительностью на 20% чаще мужчин
Вчера / 15:28
Джейсон Айзекс рассказал о сталкерше, которая преследовала его почти десятилетие
Вчера / 14:54
Режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо снимает новый зомби-триллер
Вчера / 14:37
Okko дарит джерси-пакеты фанатам футбола
Вчера / 13:54
«Служба защиты прав» узнала, чего хотят женщины в психоневрологических интернатах
Вчера / 13:47
Актриса «Спасателей Малибу» и экс-жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой
Вчера / 13:22
В Японии задержали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы
Вчера / 12:53
Уолтон Гоггинс рассказал об укусе змеи на съемках «Белого лотоса»
Вчера / 12:28
Карл III составил плейлист для Apple Music
Вчера / 12:11
Уровень самоубийств среди музыкантов оказался одним из самых высоких в Англии и США
Вчера / 11:58
8 марта услуги такси могут подорожать на 10–20%
Вчера / 11:42
Умер основатель The Damned Брайан Джеймс
Вчера / 10:41
Пон Чжун Хо признался, что хотел бы снять мюзикл «Чужой»
Вчера / 10:28
Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»
Вчера / 09:59
В Техасе уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение
Вчера / 08:07
Во Франции продали за 395 тыс. евро издание Гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону
Вчера / 07:55
Руководителя «Сталин-центра» в Барнауле подозревают в мошенничестве
Вчера / 07:54
Вышел тизер третьего сезона «Ванпанчмена». Продолжение выйдет в октябре
Вчера / 07:18
Дочь Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии

Число мультимиллионеров выросло в мире на 4,4% за 2024 год

Вчера в 20:08
Фото: Alexander Mils/Unsplash

Число людей с состоянием более 10 миллионов долларов выросло в мире на 4,4% за 2024 год. Об этом стало известно из отчета Wealth Report, который составила компания Knight Frank.

Оказалось, что всего на планете — более 2,34 млн человек, которых можно назвать мультимиллионерами. 40% из них живут в США — это вдвое больше, чем в Китае. За последний год количество богачей в Штатах при этом выросло на 5,2%.

В документе отметили, что обладателей состояния в 100 млн долларов и более в мире сейчас насчитывается более 100 тысяч человек. 2024 год стал первым годом, когда число таких людей превысило 100 тысяч.

Кроме того, количество миллиардеров год также увеличилось — на целых 8%. За год богатство 204 человек достигло миллиардного уровня.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами