Звезда «Невероятного Халка» Лу Ферриньо снимется в фильме «Тяжкое искупление»

Американский бодибилдер и актер Лу Ферриньо, озвучивший Халка в сериале «Невероятный Халк» и всех последующих фильмах о супергерое, снимется в картине «Тяжкое искупление». Об этом сообщил Deadline.
Лента расскажет о американском подростке корейского происхождения по имени Брайан, который хочет уйти из безжалостной банды Гоблинов. Однажды в летней школе он встречает учителя, который некогда сам состоял в банде.
Педагог начал новую жизнь после того, как отсидел срок в тюрьме. Теперь он наставляет трудных подростков. Когда Гоблины врываются в школу, чтобы убить Брайана, учитель берется спасти мальчика вместе со школьным охранником.
Фильм срежиссируют и спродюссируют Джино Канг и Кристин Лам. В данный момент он находится на стадии постпродакшна. Релиз запланирован в 2025 году, его осуществит компания Fairway Films Alliance.
В актерский состав проекта вошли Джесси Петтит, Джеймс Аарон О, Микаэла Мэй, Дэвид Куржал, Престон Йенг и Алисса Маккалоу.