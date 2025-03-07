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Мишель Монахэн и Адам Скотт сыграют с Робертом Де Ниро в триллере «Человек-шепот»

Сегодня в 19:11
Фото: Apple

Мишель Монахэн («Белый лотос», «Настоящий детектив») и Адам Скотт («Разделение», «Парки и зоны отдыха») сыграют в Роберт Де Ниро в фильме «Человек-шепот», пишет Deadline.

Режиссером выступит Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата»), а сценаристами — Бен Джейкоби и Чейз Палмер. Продюсерами поработают Энтони Руссо и Джо Руссо через свою компанию AGBO. Съемки начнутся этой весной на Восточном побережье США.

Основанный на бестселлере Норта, «Человек-шепот» рассказывает о писателе-криминалисте, который после похищения 8-летнего сына обращается за помощью к своему отцу, бывшему детективу полиции в отставке. Вскоре герой обнаруживает связь с делом осужденного серийного убийцы, известного как «Человек-шепот», которое длится уже несколько десятилетий.

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