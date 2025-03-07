Мишель Монахэн и Адам Скотт сыграют с Робертом Де Ниро в триллере «Человек-шепот»

Мишель Монахэн («Белый лотос», «Настоящий детектив») и Адам Скотт («Разделение», «Парки и зоны отдыха») сыграют в Роберт Де Ниро в фильме «Человек-шепот», пишет Deadline.
Режиссером выступит Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата»), а сценаристами — Бен Джейкоби и Чейз Палмер. Продюсерами поработают Энтони Руссо и Джо Руссо через свою компанию AGBO. Съемки начнутся этой весной на Восточном побережье США.
Основанный на бестселлере Норта, «Человек-шепот» рассказывает о писателе-криминалисте, который после похищения 8-летнего сына обращается за помощью к своему отцу, бывшему детективу полиции в отставке. Вскоре герой обнаруживает связь с делом осужденного серийного убийцы, известного как «Человек-шепот», которое длится уже несколько десятилетий.