В Эрмитаже пройдет выставка костюмов певицы Эдиты Пьехи

В Государственном Эрмитаже откроется 8 марта выставка «А жизнь продолжается», на которой представят костюмы певицы Эдиты Пьехи. Об этом написали на сайте музея.
В экспозицию войдут 26 концертных и повседневных платьев артистки, в том числе созданных специально для нее. Среди них будут работы Вячеслава Зайцева, Александра Шешунова и Владимира Середина.
На выставке можно будет увидеть всю палитру нарядов Пьехи: «от сдержанных по декору, с характерным, легко узнаваемым силуэтом платьев конца 1970-х — начала 1980-х до многослойных концертных костюмов начала 2000-х годов, подчеркивающих зрелую красоту и стать певицы».
«Эдита Станиславовна прославилась исключительным вкусом, элегантным гардеробом и поистине роскошными сценическими нарядами. Создав свой неповторимый образ, она стала символом эпохи и настоящим примером для подражания для нескольких поколений советских и российских женщин», — напомнили в Эрмитаже.
Там поделились, что на выставке представят модели петербургских модельеров Нонны Меликовой, Татьяны Парфеновой и Ирины Танцуриной. «Несколько прекрасных концертных платьев из гардероба Эдиты Пьехи выполнены в 1980-х и в начале 2000-х годов в ателье индивидуального пошива, но это нисколько не умаляет их значимости», — подчеркнули организаторы.
Ознакомиться с выставкой можно в здании Реставрационно-хранительского центра «Старая деревня» до 20 апреля. Куратором экспозиции выступила Нина Тарасова.