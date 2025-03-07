В Эрмитаже пройдет выставка костюмов певицы Эдиты Пьехи

Там поделились, что на выставке представят модели петербургских модельеров Нонны Меликовой, Татьяны Парфеновой и Ирины Танцуриной. «Несколько прекрасных концертных платьев из гардероба Эдиты Пьехи выполнены в 1980-х и в начале 2000-х годов в ателье индивидуального пошива, но это нисколько не умаляет их значимости», — подчеркнули организаторы.