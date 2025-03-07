Тайские студенты добились отмены запрета на длинные волосы

«В глазах таких детей, как мы тогда… даже если это казалось невозможным, мы хотели что‑то сделать. Если бы ни один студент в истории Таиланда не поднялся, чтобы бросить вызов власти взрослых, которые нас подавляли, это было бы позором на всю жизнь», — рассказал один из активистов, недавно окончивший университет.