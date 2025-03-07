Тайские студенты добились отмены запрета на длинные волосы

Верховный административный суд Таиланда отменил 50-летнюю директиву министерства образования, которая устанавливала правила причесок для школьников: короткие волосы для мальчиков и стрижки длиной до уха для девочек. Об этом сообщила Би-би-си.
На практике за последние годы во многих школах правила причесок были постепенно смягчены. Но в некоторых из них до сих пор руководствовались директивой, изданной хунтой в 1975 году, и обрезали волосы ученикам, которые ее не соблюдают.
Суд постановил, что правила нарушают индивидуальные свободы, защищаемые конституцией, и не соответствуют современному обществу.
Решение стало ответом на петицию, поданную 23 учащимися государственных школ в 2020 году, в которой утверждалось, что директива 1975 года противоречит конституции. Студенты-активисты давно выступают за смягчение правил в отношении причесок, утверждая, что они ущемляют их человеческое достоинство и личную свободу.
«В глазах таких детей, как мы тогда… даже если это казалось невозможным, мы хотели что‑то сделать. Если бы ни один студент в истории Таиланда не поднялся, чтобы бросить вызов власти взрослых, которые нас подавляли, это было бы позором на всю жизнь», — рассказал один из активистов, недавно окончивший университет.