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Долли Партон выпустила песню-посвящение мужу через несколько дней после его смерти

Сегодня в 17:23
Фото: dollyparton

Американская певица Долли Партон выпустила песню «If You Hadn’t Been There» — посвящение ее мужу Карлу Томасу Дину, который скончался несколько дней назад. Об этом написал NME.

В соцсетях Партон написала, что вклюбилась в своего супруга, когда ей было 18 лет. «Мы провели 60 драгоценных и значимых лет вместе. Все великие истории любви, они никогда не заканчиваются. Они живут в памяти и песнях», — подчеркнула артистка.

Обложкой сингла стала фотография Партон и Дина, когда те были молоды. «Он всегда будет звездой моей истории жизни, и я посвящаю эту песню ему», — призналась певица.

В тексте песни Партон поет, что ее «не было бы здесь», если бы рядом с ней не было мужа. «Если бы ты не был собой, кем бы тогда я была?» — спрашивает она в треке. Артистка отмечает, что супруг всегда видел лучшее в ней.

Долли Партон вышла замуж за Карла Томаса Дина в 1966 году, на тот момент пара уже была в отношениях в течение двух лет. Дин занимался бизнесом и избегал публичности, он не появлялся с женой на светских мероприятиях. У супругов не было детей, но они вырастили несколько братьев и сестер Партов. Дин скончался 3 марта 2025 года в возрасте 82 лет.

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