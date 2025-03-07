Deadline: Профессора Минерву МакГонагалл в сериале по Гарри Поттеру сыграет Джанет Мактир

Джанет Мактир, известная по «Озарку» и «Меню», ведет переговоры о роли профессора Минервы МакГонагалл в сериале по Гарри Поттеру, а Паапа Эссьеду («Род мужской») скорее всего станет новым профессором Северусом Снейпом. Об этом рассказали источники Deadline.
HBO отказался от комментариев. «Мы понимаем, что такой громкий сериал вызывает много слухов и домыслов. Пока мы находимся на стадии пре-продакшена, мы будем подтверждать детали только после заключения сделок», — заявили в компании.
Ранее Джон Литгоу подтвердил, что сыграет в сериале Дамблдора. Актер отметил, что решение согласиться было непростым из‑за огромной занятости в других проектах.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в конце 2026 года или в начале 2027 года. Он обещает стать точной адаптацией книг Джоан Роулинг. Над проектом работают шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлорд.
Шоу было официально заказано на студии Max в апреле 2023 года. В нем будет задействован совершенно новый актерский состав из популярных фильмов. В сентябре сериал открыл кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы и заявил, что «стремится к инклюзивному и разнообразному составу».