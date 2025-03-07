Deadline: Профессора Минерву МакГонагалл в сериале по Гарри Поттеру сыграет Джанет Мактир

Шоу было официально заказано на студии Max в апреле 2023 года. В нем будет задействован совершенно новый актерский состав из популярных фильмов. В сентябре сериал открыл кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы и заявил, что «стремится к инклюзивному и разнообразному составу».