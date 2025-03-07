Российский Красный Крест: женщины занимаются благотворительностью на 20% чаще мужчин

«Исторически именно женщины стояли у истоков благотворительности в России. Во время Крымской войны в XIX веке великая княгиня Елена Павловна, основоположница сестринского дела, обратилась ко всем русским женщинам, не связанным семейными обязательствами с призывом вступать в общину сестер милосердия для помощи больным и раненым», — напомнили в организации.