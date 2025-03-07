Российский Красный Крест: женщины занимаются благотворительностью на 20% чаще мужчин

Сегодня / 14:45
Против блогера Саши Митрошиной завели уголовное дело
Сегодня / 17:28
Deadline: Профессора Минерву МакГонагалл в сериале по Гарри Поттеру сыграет Джанет Мактир
Сегодня / 17:23
Долли Партон выпустила песню-посвящение мужу через несколько дней после его смерти
Сегодня / 17:02
Сет Роген пытается снять хороший фильм в трейлере «Студии»
Сегодня / 15:28
Джейсон Айзекс рассказал о сталкерше, которая преследовала его почти десятилетие
Сегодня / 14:54
Режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо снимает новый зомби-триллер
Сегодня / 14:37
Okko дарит джерси-пакеты фанатам футбола
Сегодня / 13:54
«Служба защиты прав» узнала, чего хотят женщины в психоневрологических интернатах
Сегодня / 13:47
Актриса «Спасателей Малибу» и экс-жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой
Сегодня / 13:22
В Японии задержали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы
Сегодня / 12:53
Уолтон Гоггинс рассказал об укусе змеи на съемках «Белого лотоса»
Сегодня / 12:28
Карл III составил плейлист для Apple Music
Сегодня / 12:11
Уровень самоубийств среди музыкантов оказался одним из самых высоких в Англии и США
Сегодня / 11:58
8 марта услуги такси могут подорожать на 10–20%
Сегодня / 11:42
Умер основатель The Damned Брайан Джеймс
Сегодня / 10:41
Пон Чжун Хо признался, что хотел бы снять мюзикл «Чужой»
Сегодня / 10:28
Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»
Сегодня / 09:59
В Техасе уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение
Сегодня / 08:07
Во Франции продали за 395 тыс. евро издание Гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону
Сегодня / 07:55
Руководителя «Сталин-центра» в Барнауле подозревают в мошенничестве
Сегодня / 07:54
Вышел тизер третьего сезона «Ванпанчмена». Продолжение выйдет в октябре
Сегодня / 07:18
Дочь Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии
Сегодня / 06:09
Суд отменил арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля
Сегодня / 23:11
Синтия Эриво сыграет в экшн-триллере «Кароси»
Сегодня / 22:27
Клеманс Поэзи снимется в сериале «Нейромант». Его выпустит Apple TV+
Сегодня / 21:35
Дженни Гарт из «Беверли-Хиллз 90210» осудила церемонию «Оскар» из‑за неупоминания Шеннен Доэрти
Вчера / 20:49
Cоздатель сериала «Викинги» выпустит новую историческую драму на Prime Video
Вчера / 19:07
Мишель Трахтенберг написала сценарий нового фильма перед смертью

Российский Красный Крест: женщины занимаются благотворительностью на 20% чаще мужчин

Сегодня в 16:27
Фото: Ismael Paramo/Unsplash

Женщины участвуют в благотворительности на 20% чаще мужчин. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная Российским Красным Крестом.

По данным организации, женщины также «более открыто относятся к добровольчеству». Волонтеров-женщин, по подсчетам РКК, на 10%, чем добровольцев-мужчин.

Женщины, как подчеркнули в Красном Кресте, «охотнее сдают вещи и оказывают нематериальную помощь». Они активнее участвуют в соцпроектах, становятся донорами крови и регулярно помогают благотворительным фондам финансово.

«Исторически именно женщины стояли у истоков благотворительности в России. Во время Крымской войны в XIX веке великая княгиня Елена Павловна, основоположница сестринского дела, обратилась ко всем русским женщинам, не связанным семейными обязательствами с призывом вступать в общину сестер милосердия для помощи больным и раненым», — напомнили в организации.

По мнению Российского Красного Креста, «женщины продолжают оставаться главной движущей силой благотворительности». Если мужчины чаще делают разовые крупные пожертвования, женщины выбирают систематическую помощь.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами