Российский Красный Крест: женщины занимаются благотворительностью на 20% чаще мужчин

Женщины участвуют в благотворительности на 20% чаще мужчин. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная Российским Красным Крестом.
По данным организации, женщины также «более открыто относятся к добровольчеству». Волонтеров-женщин, по подсчетам РКК, на 10%, чем добровольцев-мужчин.
Женщины, как подчеркнули в Красном Кресте, «охотнее сдают вещи и оказывают нематериальную помощь». Они активнее участвуют в соцпроектах, становятся донорами крови и регулярно помогают благотворительным фондам финансово.
«Исторически именно женщины стояли у истоков благотворительности в России. Во время Крымской войны в XIX веке великая княгиня Елена Павловна, основоположница сестринского дела, обратилась ко всем русским женщинам, не связанным семейными обязательствами с призывом вступать в общину сестер милосердия для помощи больным и раненым», — напомнили в организации.
По мнению Российского Красного Креста, «женщины продолжают оставаться главной движущей силой благотворительности». Если мужчины чаще делают разовые крупные пожертвования, женщины выбирают систематическую помощь.