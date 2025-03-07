Джейсон Айзекс рассказал о сталкерше, которая преследовала его почти десятилетие

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по сериалу «Белый лотос» и франшизе «Гарри Поттер», рассказал в интервью The i Paper о сталкерше, которая преследовала его почти десятилетие.
Артист признался, что та история свела его с ума. «Мне следовало бы снять об этом фильм», — отметил Айзекс. Он признался, что его история напоминает сюжет сериала «Олененок» Ричарда Гадда.
«„Олененок“, возможно, более драматичен, но не намного. Я боялся, что мой дом сожгут или меня зарежут. И поскольку это была молодая женщина, полиция долгое время не воспринимала это всерьез», — поделился актер.
Он рассказал, как однажды ночью его преследовательницу арестовали возле его дома, но затем по ошибке отпустили. После этого девушка вновь появилась у его дверей и начала стучать в них.
По словам Айзекса, полиция в ответ на жалобу предложила ему сменить имя и деятельность. «Это безумное предложение!» — подчеркнул актер. Он добавил, что в другой раз полицейский посоветовал ему «вырубить» сталкершу.
«Они были почти бесполезны, полиция. Они продолжали настаивать, что у меня, должно быть, был роман с ней. А я никогда ее не встречал», — вспомнил Айзекс, отметив: «Она может это прочитать, и это тревожит».