Режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо снимает новый зомби-триллер

Корейский режиссер Ён Сан Хо работает над своим новым фильмом о зомби под названием «Гунче». Премьера запланирована на 2026 год, сообщает Deadline.
Подробности сюжета не раскрываются. Известно, что в нем снимутся Чон Джи Хён («Человек со звезды»), Го Су («Пропавший без вести»), Джи Чан Ук («Худшее из зол») и Ку Гё Хван («Пропавший без вести»).
Слово «гунче» с корейского переводится как «колония» в биологическом контексте.
Ён известен своим мировым хитом «Поезд в Пусан» и сиквелом «Поезд в Пусан: Полуостров». Фильм собрал более 98 млн долларов при бюджете в 8 млн долларов. Showbox взялся за продюсирование «Гунче» и описал будущую картину как «кульминацию вселенной Ёна Сан Хо».
В феврале Netflix поделился тизер-трейлером мистического триллера «Откровения», который снял Ён. В центре сюжета ― пастор и детектив, которые берутся за дело о пропаже человека.