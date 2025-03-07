Режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо снимает новый зомби-триллер

Подробности сюжета не раскрываются. Известно, что в нем снимутся Чон Джи Хён («Человек со звезды»), Го Су («Пропавший без вести»), Джи Чан Ук («Худшее из зол») и Ку Гё Хван («Пропавший без вести»).