«Служба защиты прав» узнала, чего хотят женщины в психоневрологических интернатах

Женщины нередко мечтают восстановить дееспособность (214 обращений) и готовятся к этому сложному процессу. «Я хотела стать по-настоящему самостоятельной и ни от кого не зависеть. В первую очередь — от ПНИ. Конечно, были страхи и сомнения. Боялась, что не пройду экспертизу, что‑то забуду. Но сейчас все позади. Два года назад я уехала из интерната, строю свою жизнь, работаю и мечтаю о путешествии в Турцию», — поделилась Светлана, которая восстановила дееспособность после 18 лет жизни в интернате.