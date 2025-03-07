«Служба защиты прав» узнала, чего хотят женщины в психоневрологических интернатах

АНО «Служба защиты прав» рассказала о желаниях, которыми поделились с ней женщины из психоневрологических интернатов. Юристы проанализировали 5696 обращений и узнали, что их желания почти ничем не отличаются.
Самым частым их желанием становилось здоровье (841 обращение): женщины из интернатов просили о помощи в поиске врачей. В некоторых случаях (447 обращений) женщины хотели приобрести вещи для комнаты, чтобы сделать ее уютнее, одежду на свой вкус, телефон и кухонные принадлежности.
Женщины нередко мечтают восстановить дееспособность (214 обращений) и готовятся к этому сложному процессу. «Я хотела стать по-настоящему самостоятельной и ни от кого не зависеть. В первую очередь — от ПНИ. Конечно, были страхи и сомнения. Боялась, что не пройду экспертизу, что‑то забуду. Но сейчас все позади. Два года назад я уехала из интерната, строю свою жизнь, работаю и мечтаю о путешествии в Турцию», — поделилась Светлана, которая восстановила дееспособность после 18 лет жизни в интернате.
Часто женщины просят помочь трудоустроиться. По данным Роструда, в интернатах работают всего 2% проживающих, однако хотят и могут трудиться намного больше людей.
Девушки в интернатах очень нуждаются в теплых разговорах, новых друзьях и впечатлениях, поэтому они желают общения. С 2022 года волонтеры «Службы заботы» проводят время с жильцами ПНИ, устраивают кулинарные и творческие мастер-классы, занятия спортом и праздники.