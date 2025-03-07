Против блогера Саши Митрошиной завели уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, она получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть средств «путем покупки объекта недвижимости в городе Москве». Митрошину задержали на территории Краснодарского края, в ближайшее время ее доставят в Москву.
Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК заявили, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерки от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.
Сейчас у Митрошиной более 2,7 млн подписчиков в инстаграме*. Сначала она публиковала в соцсети видео с тренировками по карате, а затем запустила курсы о том, как вести блог.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.