Okko дарит джерси-пакеты фанатам футбола

Чтобы попытать удачу, нужно с 4 марта по 31 мая сделать заказ в «Самокате» из специальной подборки Okko на сумму от 1111 рублей. Раз в две недели среди всех участников будет разыграно по 250 джерси-шоперов, всего — 1000. Если повезет, сумка приедет вместе с заказом.