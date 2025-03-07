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Okko дарит джерси-пакеты фанатам футбола

Сегодня в 14:37

Okko и «Самокат» запустили акцию для фанатов футбола и шопоголиков. Сервисы разыгрывают тканевый джерси-пакет, который одним движением превращается в игровую майку.

Сумка-джерси представлена в двух цветах: фирменный черничный от Okko и коралловый от «Самоката». Акция вдохновлена Лигой чемпионов, которую эксклюзивно показывает Okko.

Чтобы попытать удачу, нужно с 4 марта по 31 мая сделать заказ в «Самокате» из специальной подборки Okko на сумму от 1111 рублей. Раз в две недели среди всех участников будет разыграно по 250 джерси-шоперов, всего — 1000. Если повезет, сумка приедет вместе с заказом.

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География участия — Москва и Петербург. Розыгрыши пройдут в четыре этапа: с 12 по 26 марта, с 16 по 30 апреля, с 7 по 21 мая и с 31 мая по 15 июня.

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