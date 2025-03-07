Актриса «Спасателей Малибу» и экс-жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой

Сегодня / 12:28
Карл III составил плейлист для Apple Music
Сегодня / 13:22
В Японии задержали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы
Сегодня / 12:53
Уолтон Гоггинс рассказал об укусе змеи на съемках «Белого лотоса»
Сегодня / 12:11
Уровень самоубийств среди музыкантов оказался одним из самых высоких в Англии и США
Сегодня / 11:58
8 марта услуги такси могут подорожать на 10–20%
Сегодня / 11:42
Умер основатель The Damned Брайан Джеймс
Сегодня / 10:41
Пон Чжун Хо признался, что хотел бы снять мюзикл «Чужой»
Сегодня / 10:28
Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»
Сегодня / 09:59
В Техасе уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение
Сегодня / 08:07
Во Франции продали за 395 тыс. евро издание Гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону
Сегодня / 07:55
Руководителя «Сталин-центра» в Барнауле подозревают в мошенничестве
Сегодня / 07:54
Вышел тизер третьего сезона «Ванпанчмена». Продолжение выйдет в октябре
Сегодня / 07:18
Дочь Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии
Сегодня / 06:09
Суд отменил арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля
Сегодня / 23:11
Синтия Эриво сыграет в экшн-триллере «Кароси»
Сегодня / 22:27
Клеманс Поэзи снимется в сериале «Нейромант». Его выпустит Apple TV+
Сегодня / 21:35
Дженни Гарт из «Беверли-Хиллз 90210» осудила церемонию «Оскар» из‑за неупоминания Шеннен Доэрти
Вчера / 20:49
Cоздатель сериала «Викинги» выпустит новую историческую драму на Prime Video
Вчера / 19:07
Мишель Трахтенберг написала сценарий нового фильма перед смертью
Вчера / 17:57
Актер Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» и экс-главред «Афиши Daily» запустили медиа о кино Dreamcast
Вчера / 17:24
Charli XCX может сыграть в «Нарнии» Греты Гервиг
Вчера / 17:20
Стриминговый сервис Prime Video запустил ИИ-дубляж фильмов и сериалов
Вчера / 16:13
Участницу «Евровидения» попросили переписать песню из‑за созвучия с ругательством
Вчера / 16:12
Девушка, обвинившая Оксимирона* в сексуализированном насилии, подала заявление в СК
Вчера / 15:47
Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля» с котиком
Вчера / 15:32
Оливия Родриго и The 1975 станут хедлайнерами фестиваля «Гластонбери»
Вчера / 14:58
Датская почтовая служба прекратит доставку писем из‑за цифровизации
Вчера / 14:53
Аспирин может остановить распространение раковых опухолей, выяснили ученые

Актриса «Спасателей Малибу» и экс-жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой

Сегодня в 13:47
Фото: David Livingston/Getty Images

Актриса и бывшая жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах совершила суицид в своей резиденции в Лос-Анджелесе, сообщил Variety.

По данным окружного судмедэксперта, причиной смерти стал выстрел в голову. Бах было 62 года.

Она снималась на кино и сериалах более 50 лет. Впервые она появилась на экране еще ребенком в 1973 году в сериале «Молодые и непокорные».

Самой продолжительной ее работой были съемки в сериале «Спасатели Малибу», в котором она исполнила несколько ролей в 14 эпизодах в 1990-е годы. Бах также появлялась в сериалах «Веселая компания», «Ночи Малибу», «Касл-Рок» и «Каскадеры».

В 1989 году Бах вышла замуж за Хассельхоффа, от которого родила двух дочерей, Тейлор и Хейли. Пара развелась в 2006 году, причем Бах обвинила Хассельхоффа в домашнем насилии, что актер в то время отрицал.

«Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за любовь и поддержку в этот трудный период, но просим о конфиденциальности, пока мы скорбим и переживаем это сложное время», — написал Дэвид на своей странице в X.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами