Актриса «Спасателей Малибу» и экс-жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой

Актриса и бывшая жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах совершила суицид в своей резиденции в Лос-Анджелесе, сообщил Variety.
По данным окружного судмедэксперта, причиной смерти стал выстрел в голову. Бах было 62 года.
Она снималась на кино и сериалах более 50 лет. Впервые она появилась на экране еще ребенком в 1973 году в сериале «Молодые и непокорные».
Самой продолжительной ее работой были съемки в сериале «Спасатели Малибу», в котором она исполнила несколько ролей в 14 эпизодах в 1990-е годы. Бах также появлялась в сериалах «Веселая компания», «Ночи Малибу», «Касл-Рок» и «Каскадеры».
В 1989 году Бах вышла замуж за Хассельхоффа, от которого родила двух дочерей, Тейлор и Хейли. Пара развелась в 2006 году, причем Бах обвинила Хассельхоффа в домашнем насилии, что актер в то время отрицал.
«Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за любовь и поддержку в этот трудный период, но просим о конфиденциальности, пока мы скорбим и переживаем это сложное время», — написал Дэвид на своей странице в X.