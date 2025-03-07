Сет Роген пытается снять хороший фильм в трейлере «Студии»

В сериале Роген играет Мэтта Ремика, недавно назначенного главой задыхающейся студии Continental Studios. В то время как фильмы борются за то, чтобы оставаться интересными и актуальными, Мэтт и его команда враждующих руководителей борются с собственной неуверенностью в себе, самовлюбленными художниками и коварными корпоративными начальниками в неуловимой погоне за созданием великих фильмов.