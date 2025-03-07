Сет Роген пытается снять хороший фильм в трейлере «Студии»

Apple TV+ выпустила трейлер комедийного сериала «Студия» с Сетом Рогеном в главной роли. Премьера шоу состоится 26 марта.
В сериале Роген играет Мэтта Ремика, недавно назначенного главой задыхающейся студии Continental Studios. В то время как фильмы борются за то, чтобы оставаться интересными и актуальными, Мэтт и его команда враждующих руководителей борются с собственной неуверенностью в себе, самовлюбленными художниками и коварными корпоративными начальниками в неуловимой погоне за созданием великих фильмов.
«Быть главой Continental — единственная работа, которую я когда‑либо хотел. Я ввязался во все это, потому что, знаете, я люблю кино, но теперь у меня есть страх, что моя работа — это разрушать его», — произносит в ролике Мэтт.
Помимо звезды «Ананасового экспресса» в картине снимаются Кэтрин О’Хара, Кэтрин Хан, Айк Баринхольц и Чейз Суи Уондерс. В качестве приглашенных звезд на экране появятся Мартин Скорсезе, Брайан Крэнстон, Зои Кравиц, Пол Дано и другие звезды.
Роген не только сыграл в сериале главную роль, но и выступил сценаристом, режиссером и продюсером проекта. Вместе с ним исполнительным продюсером стал Эван Голдберг.