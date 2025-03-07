В Японии задержали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы

Сегодня / 12:28
Карл III составил плейлист для Apple Music
Сегодня / 13:47
Актриса «Спасателей Малибу» и экс-жена Дэвида Хассельхоффа Памела Бах покончила с собой
Сегодня / 12:53
Уолтон Гоггинс рассказал об укусе змеи на съемках «Белого лотоса»
Сегодня / 12:11
Уровень самоубийств среди музыкантов оказался одним из самых высоких в Англии и США
Сегодня / 11:58
8 марта услуги такси могут подорожать на 10–20%
Сегодня / 11:42
Умер основатель The Damned Брайан Джеймс
Сегодня / 10:41
Пон Чжун Хо признался, что хотел бы снять мюзикл «Чужой»
Сегодня / 10:28
Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»
Сегодня / 09:59
В Техасе уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение
Сегодня / 08:07
Во Франции продали за 395 тыс. евро издание Гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону
Сегодня / 07:55
Руководителя «Сталин-центра» в Барнауле подозревают в мошенничестве
Сегодня / 07:54
Вышел тизер третьего сезона «Ванпанчмена». Продолжение выйдет в октябре
Сегодня / 07:18
Дочь Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии
Сегодня / 06:09
Суд отменил арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля
Сегодня / 23:11
Синтия Эриво сыграет в экшн-триллере «Кароси»
Сегодня / 22:27
Клеманс Поэзи снимется в сериале «Нейромант». Его выпустит Apple TV+
Сегодня / 21:35
Дженни Гарт из «Беверли-Хиллз 90210» осудила церемонию «Оскар» из‑за неупоминания Шеннен Доэрти
Вчера / 20:49
Cоздатель сериала «Викинги» выпустит новую историческую драму на Prime Video
Вчера / 19:07
Мишель Трахтенберг написала сценарий нового фильма перед смертью
Вчера / 17:57
Актер Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» и экс-главред «Афиши Daily» запустили медиа о кино Dreamcast
Вчера / 17:24
Charli XCX может сыграть в «Нарнии» Греты Гервиг
Вчера / 17:20
Стриминговый сервис Prime Video запустил ИИ-дубляж фильмов и сериалов
Вчера / 16:13
Участницу «Евровидения» попросили переписать песню из‑за созвучия с ругательством
Вчера / 16:12
Девушка, обвинившая Оксимирона* в сексуализированном насилии, подала заявление в СК
Вчера / 15:47
Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля» с котиком
Вчера / 15:32
Оливия Родриго и The 1975 станут хедлайнерами фестиваля «Гластонбери»
Вчера / 14:58
Датская почтовая служба прекратит доставку писем из‑за цифровизации
Вчера / 14:53
Аспирин может остановить распространение раковых опухолей, выяснили ученые

В Японии задержали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы

Сегодня в 13:22
Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

В Японии поймали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы. Об этом сообщает South China Morning.

Задержанным оказался 34-летний офисный работник из Токио Рета Мияхара. Он познакомился с женщиной в кафе, где она работала официанткой.

Мужчина подсмотрел код, с помощью которого девушка входила в подсобку. Пока ее не было, он проник в помещение и нашел ее сумку. В ней он обнаружил водительское удостоверение и ключ от дома. На документах он также увидел адрес женщины и записал его.

В Японии каждый может легко заказать дубликат ключа через интернет при предоставлении подробной информации: личных данных и номера производителя ключа. Так Мияхаре удалось заказать дубликат в октябре прошлого года, и в течение двух следующих месяцев он 10 раз пробирался в дом женщины, обшаривая ванную и спальню.

«Я часто заходил в ее дом. Там очень чисто и светло, и я хотел вдохнуть воздух ее дома», — признался он после ареста. Вечером 31 декабря он вновь пробрался в жилище и, заметив, что чемодан отсутствует, решил, что женщина уехала из города.

Тогда он неторопливо сел на диван, включил телевизор и посмотрел около двух с половиной часов популярного новогоднего телешоу, прежде чем его поймала полиция. Сотрудники обнаружили в его сумке пять запасных ключей, на которых были написаны названия разных магазинов и жертв.

Чтобы найти их, он регулярно посещал кафе и рестораны, наблюдал за сотрудницами, а затем тем же методом похищал их личные данные, записывал адрес и заказывал запасные ключи. «Я сделал от 15 до 20 запасных ключей», — рассказал он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами