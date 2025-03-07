В Японии задержали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы

В Японии поймали серийного взломщика, пока он смотрел телевизор в доме жертвы. Об этом сообщает South China Morning.
Задержанным оказался 34-летний офисный работник из Токио Рета Мияхара. Он познакомился с женщиной в кафе, где она работала официанткой.
Мужчина подсмотрел код, с помощью которого девушка входила в подсобку. Пока ее не было, он проник в помещение и нашел ее сумку. В ней он обнаружил водительское удостоверение и ключ от дома. На документах он также увидел адрес женщины и записал его.
В Японии каждый может легко заказать дубликат ключа через интернет при предоставлении подробной информации: личных данных и номера производителя ключа. Так Мияхаре удалось заказать дубликат в октябре прошлого года, и в течение двух следующих месяцев он 10 раз пробирался в дом женщины, обшаривая ванную и спальню.
«Я часто заходил в ее дом. Там очень чисто и светло, и я хотел вдохнуть воздух ее дома», — признался он после ареста. Вечером 31 декабря он вновь пробрался в жилище и, заметив, что чемодан отсутствует, решил, что женщина уехала из города.
Тогда он неторопливо сел на диван, включил телевизор и посмотрел около двух с половиной часов популярного новогоднего телешоу, прежде чем его поймала полиция. Сотрудники обнаружили в его сумке пять запасных ключей, на которых были написаны названия разных магазинов и жертв.
Чтобы найти их, он регулярно посещал кафе и рестораны, наблюдал за сотрудницами, а затем тем же методом похищал их личные данные, записывал адрес и заказывал запасные ключи. «Я сделал от 15 до 20 запасных ключей», — рассказал он.