Уолтон Гоггинс рассказал об укусе змеи на съемках «Белого лотоса»

Поскольку у актера оставалось еще 9 часов съемок, его рану обработали неоспорином и перешли к следующему дублю. Но на следующий день ему позвонил продюсер «Белого лотоса» и сказал: «Мы тут подумали… может, тебе стоит посетить больницу?» Гоггинс ответил: «Для чего? Вы сказали, что змея не ядовитая. Я что, умираю медленной смертью?» В итоге он все-таки отправился в больницу, где ему сделали профилактический укол.