Уолтон Гоггинс рассказал об укусе змеи на съемках «Белого лотоса»

Звезда «Фоллаута» и «Омерзительной восьмерки» Уолтон Гоггинс рассказал, как ему пришлось поехать в больницу после укуса змеи на съемках третьего сезона сериала «Белый лотос».
По иронии в сцене его персонаж освобождает ядовитых змей из клеток, в результате чего его девушка Челси (Эйми Лу Вуд) получает укус и попадает в больницу.
На шоу «Джимми Киммел Live» актер признался, что очень боится змей. «У меня не просто фобия, это как недостающее звено. Со мной что‑то генетически не так, когда речь заходит о змеях», — поделился актер.
В сцене Гоггинсу пришлось открывать террариумы и брать змей в руки, чтобы выпустить их на свободу. Дрессировщик змей на съемочной площадке объяснил ему, к каким рептилиям можно прикасаться, а какие «могут вас убить».
«Для Рика Хатчетта змеи олицетворяли его самого, и, говоря метафорически, он выпускал этих змей, потому что хотел, чтобы кто‑то освободил его от боли. В тот день это ничего не значило», — продолжил Гоггинс.
«Когда я впервые взял змею в руки, я начал безудержно плакать», — сказал он. По его словам, одна из змей «не хотела уходить» и в итоге укусила его. «Хотел бы я быть спокойным», — сказал Гоггинс о своей реакции. Вместо этого он закричал: «О боже, меня укусила змея!»
Поскольку у актера оставалось еще 9 часов съемок, его рану обработали неоспорином и перешли к следующему дублю. Но на следующий день ему позвонил продюсер «Белого лотоса» и сказал: «Мы тут подумали… может, тебе стоит посетить больницу?» Гоггинс ответил: «Для чего? Вы сказали, что змея не ядовитая. Я что, умираю медленной смертью?» В итоге он все-таки отправился в больницу, где ему сделали профилактический укол.