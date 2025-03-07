Карл III составил плейлист для Apple Music

Король Карл III составил собственный плейлист для Apple Music. Он будет доступен 10 марта.
В плейлисте будут представлены песни, отражающие вкус короля. Точные композиции, включенные в плейлист, пока не объявлены. Однако ожидается, что в него войдут песни Кайли Миноуг, Боба Марли, Грейс Джонс и Raye.
Карл III также выступит в эфире передачи «The King’s Music Room» («Королевская музыкальная комната») в честь праздника британского Содружества наций. Он расскажет о встречах с музыкантами и объяснит, почему выбранные им песни помогают ему сформировать «саундтрек к собственной жизни».
«На протяжении всей моей жизни музыка значила для меня очень много. Я знаю, что это касается и многих других. Она [музыка] обладает замечательной способностью вызывать счастливые воспоминания, нахлынувшие из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты грусти и уносить нас в далекие места», — отметил король.