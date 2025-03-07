Карл III составил плейлист для Apple Music

«На протяжении всей моей жизни музыка значила для меня очень много. Я знаю, что это касается и многих других. Она [музыка] обладает замечательной способностью вызывать счастливые воспоминания, нахлынувшие из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты грусти и уносить нас в далекие места», — отметил король.