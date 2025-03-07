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Уровень самоубийств среди музыкантов оказался одним из самых высоких в Англии и США

Сегодня в 12:11
Фото: Chris/Unsplash

Исследователи рассказали о высоком уровне самоубийств среди работников музыкальной индустрии, пишет The Guardian.

По словам одного из соавторов докладов, необычайно большое количество музыкантов, покончивших с собой, свидетельствует о том, что «музыкальная индустрия — это крайне опасная среда».

«Статистика вызывает тревогу и шок. Уровень самоубийств среди музыкантов, который мы выявили в этом новом исследовании, рисует картину музыкальной индустрии, которая явно небезопасна», — сказал доктор Джордж Масгрейв, социолог из Голдсмитского университета Лондона.

«Ни одна другая индустрия не потерпела бы такого количества жертв, и мы тоже не должны. Индустрия должна навести у себя порядок, чтобы противостоять уровню смертности, который сильно расстраивает и с которым необходимо бороться», — добавил он.

Исследование Масгрейва, опубликованное в журнале Frontiers of Public Health, показало, что музыканты в Англии занимают четвертое место по количеству самоубийств среди всех профессиональных групп в Англии, уступая лишь строителям, разнорабочим и работникам сельского хозяйства.

«Те, кто работает музыкантами, актерами и артистами, составляют группу повышенного риска в профессиональной группе, определяемой как профессии в сфере культуры, СМИ и спорта. Общий уровень самоубийств в ней среди мужчин на 20% выше, чем в среднем по стране, а среди женщин — на 69% выше», — говорится в докладе, соавтором которого стала доктор Дориан Ламис, психолог из Университета Эмори в Атланте.

Аналогичная картина наблюдается в США. В категории «Искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ», куда входят музыканты, был зафиксирован самый высокий уровень самоубийств среди всех профессиональных групп в 2012, 2015 и 2021 годах. Мужчины в этой категории занимали третье место — 138,7 на 100 тыс. человек. Это почти в 10 раз выше, чем в среднем по стране.

Масгрейв, который когда‑то был подписан на Sony Music как рэпер, сказал: «Данные о профессиональной смертности в США и Великобритании должны заставить всех, кто любит музыку и заботится о ней, остановиться и задуматься».

Он назвал «мифом» идею о том, что высокий уровень самоубийств в музыкальной индустрии связан со стереотипами об эмоциональной нестабильности артистов.

Исследование выявило целый ряд факторов риска для музыкантов, включая высокий уровень тревожности и депрессии, экономическую незащищенность, стремление к совершенству в своей работе, стрессовые события в жизни, которые могли вдохновить их на творчество, и одиночество, а также стресс от выступлений на публике и внимания в социальных сетях.

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