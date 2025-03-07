Уровень самоубийств среди музыкантов оказался одним из самых высоких в Англии и США

Аналогичная картина наблюдается в США. В категории «Искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ», куда входят музыканты, был зафиксирован самый высокий уровень самоубийств среди всех профессиональных групп в 2012, 2015 и 2021 годах. Мужчины в этой категории занимали третье место — 138,7 на 100 тыс. человек. Это почти в 10 раз выше, чем в среднем по стране.