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8 марта услуги такси могут подорожать на 10–20%

Сегодня в 11:58
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Вечером 7 марта и 8 марта поездка на такси может подорожать на 10–20%. Стоимость заказа в эти даты растет последние несколько лет, сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекс Такси».

Однако на цену поездки могут также повлиять погода и количество водителей поблизости, готовых принять заказ. Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта, когда некоторые горожане уходят с работы пораньше или едут за город, а пик приходится на вечер, когда пассажиры начинают ездить за покупками и возвращаются с корпоративов.

На следующий день, 8 марта, съездить за цветами или в магазин выгоднее всего до 10.00, а днем спрос будет умеренным. Количество клиентов станет расти с 17.00 и будет на 15% выше, чем обычно по субботам. Высокие цены будут держаться до позднего вечера.

«На фоне повышенного спроса цена в приложении по одному и тому же маршруту может меняться сильнее, так как из‑за роста заказов будет оставаться все меньше свободных водителей в конкретном районе. Особенно заметно колебание цены будет в вечернее время в местах притяжения посетителей: у крупных торговых центров, популярных кафе, ресторанов», — рассказали в «Яндекс Такси».

«Т-Банк» спрогнозировал рост средней цены на букеты с 1 по 7 марта на 28%. В Москве букет можно приобрести за 3635 рублей (+9% по сравнению с предыдущим годом).

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