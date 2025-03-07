8 марта услуги такси могут подорожать на 10–20%

«На фоне повышенного спроса цена в приложении по одному и тому же маршруту может меняться сильнее, так как из‑за роста заказов будет оставаться все меньше свободных водителей в конкретном районе. Особенно заметно колебание цены будет в вечернее время в местах притяжения посетителей: у крупных торговых центров, популярных кафе, ресторанов», — рассказали в «Яндекс Такси».