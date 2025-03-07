Умер основатель The Damned Брайан Джеймс

«Мы потрясены известием о том, что создатель The Damned, наш великий друг Брайан Джеймс, к сожалению, ушел из жизни. Прекрасный парень, с которым мне повезло встретиться многие годы назад. По какой‑то причине он выбрал меня, чтобы помочь ему в его стремлении к музыкальной революции, которая стала известна как панк», — написал его коллега по группе Капитан Сенсибл, он же Рэймонд Бернс.