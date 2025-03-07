Умер основатель The Damned Брайан Джеймс

В возрасте 70 лет скончался Брайан Джеймс, гитарист-основатель британской панк-группы The Damned, пишет The Guardian.
«Мы потрясены известием о том, что создатель The Damned, наш великий друг Брайан Джеймс, к сожалению, ушел из жизни. Прекрасный парень, с которым мне повезло встретиться многие годы назад. По какой‑то причине он выбрал меня, чтобы помочь ему в его стремлении к музыкальной революции, которая стала известна как панк», — написал его коллега по группе Капитан Сенсибл, он же Рэймонд Бернс.
Джеймс написал первый британский панк-сингл «New Rose», вышедший за пять недель до альбома Sex Pistols «Anarchy in the UK». Музыкант также выступал ведущим автором песен на дебютном альбоме группы «Damned Damned Damned», который вышел в феврале 1977 года.
В ноябре того же года Джеймс покинул группу после выхода их второго плохо встреченного альбома «Music for Pleasure». Он занялся несколькими сольными группами, включая Lords of the New Church, которые выпустили три альбома в 1980-х годах.