Пон Чжун Хо признался, что хотел бы снять мюзикл «Чужой»

Режиссер «Микки 17» Пон Чжун Хо хотел бы снять мюзикл по вселенной «Чужого». При этом ему не нравится работать с франшизами, следует из интервью Los Angeles Times.
Когда Пон Чжун Хо спросили о работе над франшизными блокбастерами вроде «Звездных войн» или «Джеймса Бонда», он ответил: «Меня не привлекают франшизные фильмы, но в какой‑то момент я подумал, что хотел бы снять фильм о „Чужом“, мюзикл о пришельцах».
Тем временем телеканал FX уже начал делиться тизерами сериала «Чужой: Земля» от создателя «Фарго» Ноа Хоули. Премьера намечена на лето 2025 года.