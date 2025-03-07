Пон Чжун Хо признался, что хотел бы снять мюзикл «Чужой»

Когда Пон Чжун Хо спросили о работе над франшизными блокбастерами вроде «Звездных войн» или «Джеймса Бонда», он ответил: «Меня не привлекают франшизные фильмы, но в какой‑то момент я подумал, что хотел бы снять фильм о „Чужом“, мюзикл о пришельцах».