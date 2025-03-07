В Техасе уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение

После этого ему дали выбор: убрать местоимение, уйти по собственному желанию или быть уволенным. Самора выбрал третий вариант. Он посчитал, что «политика может меняться каждые два и четыре года, но хорошая карьера останется на всю жизнь», поэтому решил не подчиняться. По его мнению, новое руководство США делает это, чтобы «умиротворить группы, которые держат их у власти», и «выиграть культурную войну».