В Техасе уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение

В США уволили госслужащего за отказ убрать гендерное местоимение из подписи в письме в электронной почте. Об этом сообщает The Guardian.
«Сотрудник в Техасе отказался удалить местоимение из подписи письма в электронной почте. Он был уволен до полудня», — написал в X губернатор штата Грег Эбботт. Советник Дональда Трампа и основатель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск отреагировал на пост двумя эмодзи с огоньками.
31-летнего Фрэнка Самору уволили с должности программного менеджера техасской комиссии по недвижимости в начале февраля. Начальство разослало письма со словами, что «это изменение может повлиять на сотрудников, и к этому относятся с пониманием», но требования губернатора нужно исполнять. В ответ госслужащий написал: «Я признаю, что мой работодатель вправе диктовать мне, как обращаться к общественности. Я также признаю, что блок подписи в письме электронной почты — довольно безобидная и несущественная часть наших ежедневных обязанностей».
После этого ему дали выбор: убрать местоимение, уйти по собственному желанию или быть уволенным. Самора выбрал третий вариант. Он посчитал, что «политика может меняться каждые два и четыре года, но хорошая карьера останется на всю жизнь», поэтому решил не подчиняться. По его мнению, новое руководство США делает это, чтобы «умиротворить группы, которые держат их у власти», и «выиграть культурную войну».
20 января президент США Трамп подписал указ под названием «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве», в котором признавалось только два пола — мужской и женский. 30 января губернатор Техаса Эбботт издал собственную директиву для штата с похожими формулировками.