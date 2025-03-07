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Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»

Сегодня в 10:28
Фото: guinnessworldrecords

Канадский ютубер Майк Джек побил рекорд Гиннесса по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец» (Carolina Reaper).

Мужчина съел 25 перцев чили за 4 минуты 36,26 секунды. На видео Майк поедает перцы и часто зажимает рот кулаком, чтобы не выплюнуть его.

«Может показаться, что это проще, чем есть на самом деле, но я горю, я действительно чувствую это», — сказал он.

«Каролинский жнец» был самым острым перцем чили в мире, пока в 2023 году его место не занял Pepper X. Он имеет показатель по шкале жгучести Сковилла около 1 641 183 единиц, в то время как показатель среднего перца халапеньо составляет около 4000–8500 единиц.

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