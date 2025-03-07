Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»

«Каролинский жнец» был самым острым перцем чили в мире, пока в 2023 году его место не занял Pepper X. Он имеет показатель по шкале жгучести Сковилла около 1 641 183 единиц, в то время как показатель среднего перца халапеньо составляет около 4000–8500 единиц.