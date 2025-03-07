Канадский ютубер установил рекорд по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец»

Канадский ютубер Майк Джек побил рекорд Гиннесса по скорости поедания 25 перцев чили «каролинский жнец» (Carolina Reaper).
Мужчина съел 25 перцев чили за 4 минуты 36,26 секунды. На видео Майк поедает перцы и часто зажимает рот кулаком, чтобы не выплюнуть его.
«Может показаться, что это проще, чем есть на самом деле, но я горю, я действительно чувствую это», — сказал он.
«Каролинский жнец» был самым острым перцем чили в мире, пока в 2023 году его место не занял Pepper X. Он имеет показатель по шкале жгучести Сковилла около 1 641 183 единиц, в то время как показатель среднего перца халапеньо составляет около 4000–8500 единиц.