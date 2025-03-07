Руководителя «Сталин-центра» в Барнауле подозревают в мошенничестве

В Барнауле задержали депутата заксобрания Алтайского края и руководителя «Сталин-центра» Сергея Матасова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, Матасов похитил из местного бюджета более 3 250 000 рублей, что считается особо крупным размером. Подозреваемый с 2021 по 2025 год организовал фиктивное трудоустройство двух своих родственников на должности помощников депутатов, при этом не предоставлял документы о выполнении ими трудовых функций, утверждают правоохранители.
«На самом же деле родственники никаких обязанностей не исполняли, а перечисленные им в качестве оплаты денежные средства передавали депутату», — заявили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.
В ведомстве уточнили, что Матасов не задержан, поскольку сотрудничает со следствием.
Матасов занимает пост зампредседателя комитета заксобрания Алтайского края по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции партии «Коммунисты России».
Музейный комплекс «Сталин-центр» открылся в Барнауле в декабре 2023 года. Матасов называл его «площадкой для обсуждения, для сохранения нашей истории, для сохранения памяти о приезде Сталина на Алтай». Создатели музея обещали «по-сталински» разобраться с теми, кто «пишет клевету» о центре. В мае 2024-го там проводили реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина, а в декабре прогоняли Бармалея-либерала с детского утренника.