Руководителя «Сталин-центра» в Барнауле подозревают в мошенничестве

Музейный комплекс «Сталин-центр» открылся в Барнауле в декабре 2023 года. Матасов называл его «площадкой для обсуждения, для сохранения нашей истории, для сохранения памяти о приезде Сталина на Алтай». Создатели музея обещали «по-сталински» разобраться с теми, кто «пишет клевету» о центре. В мае 2024-го там проводили реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина, а в декабре прогоняли Бармалея-либерала с детского утренника.