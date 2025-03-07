Во Франции продали за 395 тыс. евро издание гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону

Во Франции на аукционе продали копию Гражданского кодекса страны, принадлежавшую Наполеону. Об этом сообщает парижский аукционный дом Tajan.
Стоимость лота оценивалась в 100-200 тыс. евро. В итоге кодекс продали за 395 тыс. евро — около 38 млн рублей.
«Эта копия, напечатанная на большой пергаментной бумаге с номером первого консула, — единственная, находящаяся в частном владении. Она оставалась в одной семье со времен падения [французской] империи», — говорится в пресс-релизе Tajan.
Книга принадлежала семье Этьена Шарве — одного из верных последователей Наполеона. Шарве был смотрителем замка Сен-Клу под Парижем, где Наполеон оставил книгу, когда был сослан на остров Эльба в 1814 году.
Проданная книга известна как Кодекс Наполеона. После прихода к власти в 1799 году Наполеона его приоритетной задачей стала разработка единого гражданского кодекса. Все законы, содержащиеся в документе, были введены в действие в марте 1804 года. С изменениями и дополнениями он действует во Франции до сих пор.