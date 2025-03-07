Во Франции продали за 395 тыс. евро издание гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону

Проданная книга известна как Кодекс Наполеона. После прихода к власти в 1799 году Наполеона его приоритетной задачей стала разработка единого гражданского кодекса. Все законы, содержащиеся в документе, были введены в действие в марте 1804 года. С изменениями и дополнениями он действует во Франции до сих пор.