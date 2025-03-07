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Во Франции продали за 395 тыс. евро издание гражданского кодекса, принадлежавшее Наполеону

Сегодня в 08:07
Фото: Wikimedia Commons

Во Франции на аукционе продали копию Гражданского кодекса страны, принадлежавшую Наполеону. Об этом сообщает парижский аукционный дом Tajan.

Стоимость лота оценивалась в 100-200 тыс. евро. В итоге кодекс продали за 395 тыс. евро — около 38 млн рублей.

«Эта копия, напечатанная на большой пергаментной бумаге с номером первого консула, — единственная, находящаяся в частном владении. Она оставалась в одной семье со времен падения [французской] империи», — говорится в пресс-релизе Tajan.

Книга принадлежала семье Этьена Шарве — одного из верных последователей Наполеона. Шарве был смотрителем замка Сен-Клу под Парижем, где Наполеон оставил книгу, когда был сослан на остров Эльба в 1814 году.

Проданная книга известна как Кодекс Наполеона. После прихода к власти в 1799 году Наполеона его приоритетной задачей стала разработка единого гражданского кодекса. Все законы, содержащиеся в документе, были введены в действие в марте 1804 года. С изменениями и дополнениями он действует во Франции до сих пор.

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